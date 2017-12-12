Специалисты ФСК ЕЭС продемонстрировали готовность к работе в зимних условиях в девяти центральных регионах России

Персонал центрального филиала ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") принял участие в девяти тренировках регионального значения по ликвидации аварий в зимний период. В учениях были задействованы распределительные электросетевые компании, представители областных администраций, специалисты коммунальных служб, МЧС, силовых структур и транспортных компаний.

В ходе тренировок на территориях Московской, Тверской, Липецкой. Воронежской, Тамбовской, Астраханской, Рязанской и Белгородской областей отрабатывалось взаимодействие всех сторон при совместной ликвидации системных аварий в условиях "ледяного дождя", шквалистого ветра, снегопадов. Также проверялось состояние спецтехники, резервных источников питания, аварийного запаса оборудования.

Наиболее масштабная тренировка была проведена 24 ноября в Московской области. В ней приняли участие представители более двадцати организаций, сотни людей, десятки единиц спецтехники. Совместными усилиями они "ликвидировали последствия" условной аварии в электросетях северной части Подмосковья.

Подготовке персонала оперативно-диспетчерских служб и ремонтных бригад к действиям в чрезвычайных ситуациях ФСК ЕЭС придает особое значение. В течение 2017 года на объектах МЭС Центра было проведено свыше 5 тыс. противоаварийных и противопожарных тренировок. На сегодняшний день в распоряжении МЭС Центра имеется 228 профессиональных ремонтных бригад, подготовленных к выполнению аварийно-восстановительных работ любой степени сложности.