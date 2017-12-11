Специалисты Тамбовэнерго совместно с правоохранительными органами пресекли крупное хищение электроэнергии

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" совместно с сотрудниками ОМВД по Инжавинскому району Тамбовской области пресекли крупное хищение электроэнергии.

В ходе очередного совместного рейда энергетики и представители правоохранительных органов выявили факт незаконного подключения к электрическим сетям владельца одной из работающих в районе автомоек. Сумма ущерба от этих действий составила 383 тысячи рублей. В ОМВД России по Инжавинскому району подано заявление о привлечении виновного лица к ответственности.

Работники Тамбовэнерго и представители правоохранительных органов проводят совместные рейды регулярно. Их целью является выявление, предупреждение и пресечение фактов безучетного потребления электроэнергии.

Энергетики напоминают, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Тамбовэнерго просит граждан сообщать о случаях энерговоровства на прямую линию энергетиков по телефону 8-800-50-50-115, по телефону +7 915 -38-000-38 в Teleram, и Viber (все звонки бесплатные), или на сайт МРСК Центра www.mrsk-1.ru.