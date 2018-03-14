Стала известна предварительная причина возгорания салонов сотовой связи в Краснодаре

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю назвали предварительную причину возгорания салонов сотовой связи на пересечении улиц Ставропольская и Стасова.

Как ранее писал "Блокнот Краснодара", информация о возгорании магазинов поступила на пульт дежурного МЧС 8 декабря в 16:56. К месту ЧП прибыли сразу несколько пожарных расчетов. На месте инцидента спасатели установили, что огонь распространился на площадь в 150 кв/м.

Очевидцы сообщили "Блокноту Краснодара", что загорелись сразу несколько салонов сотовой связи, а также магазинов, торгующих телефонами и прочей техникой. Все они находились в одном здании.

По предварительной версии причиной возгорания разу нескольких магазинов сотовой связи стало короткое замыкание. Расследование продолжается.