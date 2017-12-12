Строительство термоядерного реактора ITER преодолело половину пути к его завершению

Реакции термоядерного синтеза являются идеальным решением все возрастающих энергетических потребностей человечества, они могут обеспечить производство неограниченного количества энергии без вредных выбросов в окружающую среду и без образования высокотоксичных радиоактивных отходов. К сожалению, ученым еще не удалось создать полностью функционирующий реактор термоядерного синтеза, несмотря на массу усилий, прикладываемых в данном направлении. Одним из таких усилий является международный проект ITER, огромный экспериментальный реактор типа токамак, сооружение которого ведется сейчас на юге Франции. Первые эксперименты на этом реакторе должны быть проведены в 2025 году, а недавно представители компаний-подрядчиков сообщили о том, что строительство реактора завершено на 50 процентов, и это вполне соответствует дате завершения строительства, запланированной на 2021 год.

Напомним нашим читателям, что проект ITER - это проект, в который уже вложена огромная куча денег и труда ученых со всех уголков земного шара. Проект финансируется семью участниками, в основном Европейским Союзом при относительно небольших вложениях со стороны США, Индии, Китая, России, Японии и Южной Кореи. Строительство началось в 2013 году, но череда задержек привела к сдвигу сроков окончания строительства. Одновременно с этим весьма ощутимо вырос и ценник проекта, на который уже было затрачено 22 миллиарда американских долларов.

Во время первых экспериментов, которые, как упоминалось выше, начнутся в 2025 году, в недрах реактора ITER будут производиться реакции водородного термоядерного синтеза, т.е., по сути, копироваться процессы, происходящие в недрах Солнца и в эпицентрах термоядерных взрывов. Ядра дейтерия и трития будут объединяться и сливаться в одно ядро гелия. При этом будет выделяться большое количество энергии, которая будет поглощаться стенками камеры реактора, что приведет к их нагреву до высокой температуры. Реактор ITER не будет вырабатывать электрическую энергию, он будет использоваться только для исследований и отработки технологий инициации и поддержания термоядерных реакций.

Технологии, которые будут "отшлифованы" на реакторе ITER, лягут в основу промышленных термоядерных электростанций, которые уже будут использовать выделяемое реактором тепло для превращения воды в пар, вращающий турбины, связанные с электрогенераторами. Такой способ получения электроэнергии уже давно используется на тепловых и атомных электростанциях, но термоядерные электростанции будут отличаться тем, что в результате их работы не будет образовываться никаких вредных побочных продуктов и они будут более безопасными, нежели обычные атомные станции.

Ученые проекта ITER прогнозируют, что первые промышленные термоядерные электростанции могут поступить в эксплуатацию ориентировочно в 2040 году, после того, как на экспериментальном реакторе будут проведены необходимые эксперименты.

Источник: DailyTechInfo