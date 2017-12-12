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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тамбовэнерго продолжает профориентационную работу среди студентов

Тамбовэнерго продолжает профориентационную работу среди студентов

12 декабря 2017, 17:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО

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Филиал ПАО "МРСК Центра" "Тамбовэнерго" в рамках профориентационной работы продолжает проводить Дни открытых дверей для студентов высших и средних специальных образовательных учреждений. Очередное такое мероприятие было организовано для студентов третьего курса тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), обучающихся по специальности "экономика и финансы".

Инициатором визита учащихся академии в Тамбовэнерго стал вице-губернатор Тамбовской области Игорь Кулаков, курирующий вопросы ТЭК и ЖКХ в регионе. Открывая мероприятие, он подчеркнул, что Тамбовэнерго является одним из ведущих предприятий региона, поэтому будущим экономистам полезно познакомиться с его работой, узнать о вкладе энергетиков в социально-экономическое развитие Тамбовщины.

Затем началась экскурсия. Энергетики познакомили будущих экономистов с историей и профессиональными традициями Тамбовэнерго, продемонстрировали им работу Центра управления сетями, рассказали о современных технологиях, которые применяются в отрасли.

По окончании экскурсии студенты и преподаватели филиала РАНХиГС поблагодарили ее организаторов.

"Встреча получилась интересной и полезной. Такие мероприятия помогают ребятам узнать историю энергетической отрасли, лучше ориентироваться в ее современных реалиях. Это позволяет им уже в процессе учебы освоить тонкости выбранной профессии, больше узнать о компании, с которой, не исключено, будет связана вся их дальнейшая судьба", - отметила заместитель директора тамбовского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Нина Логвин.

До конца года в рамках Дней открытых дверей специалисты Тамбовэнерго планируют провести для студентов региона еще несколько экскурсий на объекты филиала.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
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