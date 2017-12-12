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Отраслевые новости: В мире

В Таиланде будут установлены крупнейшие в Азии ветровые турбины

В Таиланде будут установлены крупнейшие в Азии ветровые турбины

12 декабря 2017, 11:52
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Компания Siemens Gamesa выиграла контракт на поставку ветровых турбин общей мощностью 260 МВт для ветропарка в Таиланде.

В соответствии с контрактом Siemens Gamesa поставит 103 ветровых турбины модели G126-2,5 (мощность 2,5 МВт) для ветрового парка Хануман (Hanuman), строящегося в настоящее время на северо-востоке Таиланда в провинции Чайяпхум (Chaiyaphum).

Заключенный контракт является крупнейшим для Siemens Gamesa в Таиланде. Установленные на площадке ВЭС Хануман ветровые турбины будут самыми высокими в Азиатском регионе. Так, высота оси ветроустановки составит 153 м, и с учетом длины лопасти, равной 62 м, высота турбины в верхней точке составит 215 м.

Согласно графику, турбины будут поставлены в мае 2018 г., а введены в эксплуатацию в конце того же года. Siemens Gamesa также будет отвечать за дальнейшую эксплуатацию и техническое обслуживание ветропарка. Компания уже установила в Таиланде ветровые турбины суммарной мощностью 310 МВт, что составляет около 50% суммарной установленной мощности ветровой генерации в стране.

В Таиланде поставлена задача к 2036 г. довести мощность ВИЭ-генерации до 40 ГВт, что составит около 40% от всей генерирующей мощности в стране.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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