В ноябре в МРСК Северного Кавказа обратилось более 1600 потребителей

В ноябре в Контакт-центр ПАО "МРСК Северного Кавказа" (входит в группу компаний "Россети") и в Интернет-приемную генерального директора компании поступило 1 621 обращение потребителей услуг.

Основной объем обращений поступил по номеру Контакт-центра 8-800-775-91-12 и касался вопросов отключений электроэнергии (951 обращение).

Консультация или справочная информация потребовалась 110 обратившимся, 105 потребителей интересовались вопросами начисления или оплаты задолженностей, по качеству поставляемой электроэнергии были проконсультированы 100 обратившихся, часть вопросов касалась приборов учета, технологического присоединения, остальные обращения касались прочих вопросов.

За этот же месяц в Интернет-приемную генерального директора МРСК Северного Кавказа через корпоративный сайт Общества поступило 20 обращений потребителей услуг, касающихся схожей тематики: отключения электрической энергии (4); начисление, оплата, задолженность (3); качество электрической энергии (2) и другие.

В рамках клиентоориентированной политики Общества каждое обращение рассматривается руководством компании и направляется в соответствующие подразделения для решения вопросов или устранения причин нареканий со стороны потребителей.

Основными коммуникативными каналами связи МРСК Северного Кавказа с потребителями являются звонки через Контакт-центр по действующему номеру 8-800-775-91-12, обращение в Интернет-приемную генерального директора, очные обращения граждан в ПРП (пункты по работе с потребителями), которые организованы в районных электрических сетях, производственные участки, Центры обслуживания потребителей и исполнительные аппараты Общества, письменные обращения в канцелярию.

Кроме того, на корпоративном сайте ПАО "МРСК Северного Кавказа" после регистрации через Личный кабинет клиента потребители могут подать заявку на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям МРСК Северного Кавказа при помощи этого интернет-сервиса.

