В ульяновском филиале "МРСК Волги" состоялись встречи с потребителями

В ноябре во всех производственных отделениях филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Ульяновские распределительные сети" прошли встречи с потребителями. В ходе личных приемов руководства филиала и производственных отделений жители области могли задать все интересующие вопросы на тему энергоснабжения, получить подробные разъяснения и консультации. Как правило, большая часть обращений была связана с вопросами технологического присоединения к электросетям.

Так, в Барыше жительница села Водорацк Барышского района обратилась с вопросом о технологическом присоединении к электросетям собственного фермерского хозяйства. Заместитель директора по реализации услуг Барышского ПО максимально подробно рассказал о всех нюансах этого процесса: от подачи заявки до подключения абонента, а также предоставил перечень всех необходимых документов. Также в ходе встречи обсуждался вопрос Управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства администрации Барышского района о технологическом присоединении светильников уличного освещения в нескольких населенных пунктах. Аналогичные вопросы были заданы жителями села Кармалей руководству Южного ПО в ходе выездного приема потребителей в Старокулаткинском районе.

Кроме вопросов технологического присоединения, потребителей интересовали темы тарификации энергопотребления, оказания услуг и качества электроснабжения, увеличения выдаваемой мощности, переоформления технической документации при смене собственника и т.д. Так, в Димитровграде прошла встреча руководства с главным энергетиком ООО "Димитровградский элеватор", на которой обсуждалась передача оборудования на обслуживание в сетевую организацию.

Энергетики планируют проводить подобные встречи руководства и потребителей ежемесячно не только непосредственно в филиале и его производственных отделениях, но в отдаленных населенных пунктах области.

"Регулярные встречи с потребителями – это неотъемлемая часть клиентоориентированной политики компании. Для нас важно поддерживать контакт с потребителями и оперативно решать все возникающие вопросы, в том числе и вопросы технологического присоединения, как одного из приоритетных направлений деятельности компании, — отмечает заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала "Ульяновские РС" Игорь Брюханов. — Мы всегда готовы предоставить всем заинтересованным жителям региона необходимую информацию, касающуюся технологического присоединения, а также рассмотреть вопросы оказания услуг по передаче электроэнергии на территории Ульяновской области".