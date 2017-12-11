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Новости компаний

Визит представителя Балаковской АЭС

Визит представителя Балаковской АЭС

12 декабря 2017, 13:33
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

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Артур Бакланов (слева) и Олег Бакулин в конференц-зале завода «Изолятор»

Артур Бакланов (слева) и Олег Бакулин в конференц-зале завода «Изолятор»

Юрий Никитин (слева) и Артур Бакланов в сборочном цехе завода «Изолятор»

Юрий Никитин (слева) и Артур Бакланов в сборочном цехе завода «Изолятор»

Завод Изолятор

22 ноября 2017 года завод "Изолятор" посетил инженер управления производственно-технической комплектации Балаковской АЭС Артур Бакланов.

На заводе "Изолятор" гостя приняли директор направления по работе с партнерами Олег Бакулин и главный конструктор Юрий Никитин.

На успешно прошедшей деловой встрече уточнялись условия контракта по изготовлению и поставке вводов 220–500 кВ на Балаковскую АЭС.

Состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой Артур Бакланов познакомился с основными этапами технологии производства высоковольтных вводов с твердой изоляцией.

Балаковская АЭС — это крупнейший в России производитель электроэнергии. Большинство — 7 из 8 — показателей надежности и безопасности Балаковской АЭС, учитываемых по методике Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции, лучше среднемировых для АЭС с аналогичными энергоблоками. Балаковская АЭС является филиалом Концерна "Росэнергоатом".

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Компания: Завод "Изолятор"
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