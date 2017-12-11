Визит представителя Балаковской АЭС

Встречай весну с нами
12 декабря 2017, 13:33
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР
Артур Бакланов (слева) и Олег Бакулин в конференц-зале завода «Изолятор»
Юрий Никитин (слева) и Артур Бакланов в сборочном цехе завода «Изолятор»
22 ноября 2017 года завод "Изолятор" посетил инженер управления производственно-технической комплектации Балаковской АЭС Артур Бакланов.
На заводе "Изолятор" гостя приняли директор направления по работе с партнерами Олег Бакулин и главный конструктор Юрий Никитин.
На успешно прошедшей деловой встрече уточнялись условия контракта по изготовлению и поставке вводов 220–500 кВ на Балаковскую АЭС.
Состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой Артур Бакланов познакомился с основными этапами технологии производства высоковольтных вводов с твердой изоляцией.
Балаковская АЭС — это крупнейший в России производитель электроэнергии. Большинство — 7 из 8 — показателей надежности и безопасности Балаковской АЭС, учитываемых по методике Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции, лучше среднемировых для АЭС с аналогичными энергоблоками. Балаковская АЭС является филиалом Концерна "Росэнергоатом".