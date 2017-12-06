"Янтарьэнерго" отмечено в номинации "Инвестор года" престижной региональной премии

По итогам регионального конкурса "ПРОФИ-Итоги года", который в 14-й раз прошел в Калининградской области, акционерное общество "Янтарьэнерго" было лауреатом в номинации "Инвестор года".

Экспертным сообществом оценен вклад компании в инвестиционную привлекательность Калининградской области. Премию получила из рук губернатора области Антона Алиханова первый заместитель генерального директора сетевой компании Ирина Редько.

"С точки зрения инвестиционной привлекательности — впервые за долгие годы энергетики Калининградской области работают с опережением, способствуя экономическому развитию региона. Яркий пример – строительство подстанции "Храброво-2" для обеспечения энергоснабжением одноименного индустриального парка. И регион, и инвесторы получат порядка 80 мегавольт-ампер свободной электрической мощности под перспективные проекты. Второй такой проект – подстанция "Индустриальная" в Черняховске для промпарка "Черняховск". Уже завершено строительство центров питания "Романово" и "Нивенская" в Зеленоградском и Багратионовском округе соответственно. В перспективе — реконструкция еще шести подстанций", — прокомментировал генеральный директор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

Объем инвестиций "Янтарьэнерго" в 2017 году составил порядка 11 миллиардов рублей. Кратно увеличились отчисления в региональный бюджет по налогам на имущество и прибыль. Кроме того, впервые за 5 лет "Янтарьэнерго" насыщает объем дивидендов ПАО "Россети", только за прошлый год он составил сто миллионов рублей. По итогам этого года сумма будет увеличена. Такие результаты достигнуты благодаря реализации плана развития "Янтарьэнерго", утвержденного в июне 2016 года. Одна из целей плана – улучшение основных финансовых показателей и повышение внутренней эффективности сетевой компании.

Напомним, в жюри "ПРОФИ-Итоги года" входят руководители отраслевых союзов и ассоциаций, деловых клубов, Правительства, Думы, муниципальных образований, российских и зарубежных компаний, представительств и другие.

