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Отраслевые новости: Энергетика

ДРСК подключит к энергоснабжению участки для многодетных семей во Владивостоке

ДРСК подключит к энергоснабжению участки для многодетных семей во Владивостоке

13 декабря 2017, 17:14
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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Приморские электрические сети (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ДРСК) приступили к реализации первого этапа проекта электроснабжения участков, выделенных многодетным семьям г. Владивостока в районе бухты Лазурная. Энергетики выполнят реконструкцию подстанции 35 кВ "Лазурная" и построят распределительную сеть 6 кВ. Построенные сетевые объекты позволят обеспечить 15 кВт мощности для каждого земельного участка.

Мощность подстанции "Лазурная" будет увеличена за счет установки новых силовых трансфораторов и перевода энергообъекта на более высокий класс напряжения. Основная часть обрудования для реконструкции подстанции уже закуплена. Одновременно в приморском филиале ДРСК идут подготовительные работы к строительству ЛЭП 6 кВ – разработка проектной документации, получение разрешительных документов на строительство, передача подрядной организации оборудования для монтажа.

В январе 2018 года "Приморские электрические сети" планируют перейти к следующему этапу - приему заявок на технологическое присоединение от собственников земельных участков. Уже на основании полученых заявок энергетиками будет построена сеть 0,4 кВ до границ участков. Третьим этапом реализации проекта станет строительство новой линии 110 кВ, которая обеспечит перспективные потребности микрорайона в электроэнергии.

Во Владивостоке приморский филиал ДРСК обеспечивает электроэнергией только участки, выделенные в районе бухты Лазурная. Реконструкция и строительство энергообъектов для технологического присоединения выполняется за счет инвестиционной программы филиала. Стоимость подключения своего участка к электричеству для многодетной семьи составит 550 рублей. С января 2018 года собственники могут подать заявки на подключение на сайте АО ДРСК, зарегистрировавшись в личном кабинете, или обратиться в Центр обслуживания клиентов по адресу ул. Командорская 13,А.

Приморский филиал ДРСК выполняет технологическое присоединение участков, выделенных многодетным семьям, и в других районах края. В Большом Камне в текущем году установлена комплектная трансформаторная подстанция и построено 11,5 км ЛЭП для подключения микрорайона "Северный", идет работа по получению разрешительных документов на строительство сетей к микрорайону "Морской". В Чугуевке полностью готова инфраструктура для подключения 85 жилых домов. Здесь энергетики установили новую подстанцию 35 кВ, построили около 5 км ЛЭП 0,4-35кВ. В селе Воздвиженка Уссурийского ГО смонтировано около 18 км ЛЭП 0,4-10 кВ, установлены 7 КТП.

Компания: АО "ДРСК"

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