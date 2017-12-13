Энергетики "Т Плюс" и Пермского филиала компании подвели итоги года

На состоявшейся межрегиональной пресс-конференции председателя правления Группы "Т Плюс" Дениса Паслера с журналистами, которая прошла среди 16 регионов присутствия компании, включая Пермский край, топ-менеджер подвел итоги уходящего года и наметил планы Группы на будущее.

По словам Дениса Паслера, одним из значимых начинаний этого года стала реализация федеральной программы "Re: Конструкция-2017", в рамках которой объемы перекладки тепловых сетей и ремонтов оборудования были увеличены в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. Для всех филиалов в 2018 году сохранится курс на стабильность и высокий объем инвестиций в инфраструктуру: "Задачу мы выполнили – сделали все для того, чтобы отопительный сезон пройти спокойно и уверенно. Ключевой показатель нашей работы – надежность в обеспечении энергоресурсами наших потребителей. В ситуации, когда сети и оборудование не становятся моложе год от года, играет роль собираемость платежей, чтобы мы могли реинвестировать средства в развитие теплосетевой инфраструктуры".

В Перми по федеральной программе "Re: Конструкция-2017" было проведено техническое переоснащение крупных тепломагистралей на улицах во всех районах города: Островского, Маршала Рыбалко, Советской Армии, Кабельщиков, Репина, Монастырской. Участки тепловых сетей обновлены с применением теплопроводов с предустановленной пенополиуретановой изоляцией, с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет. Обязательным требованием было восстановление благоустройства на объектах. В целом по итогам программы "Re: Конструкция-2017" в Перми и краевых городах энергетики "Т Плюс" заменили 27,6 км тепловых сетей.

Продолжая тему развития теплосетей, Денис Паслер затронул механизм концессии, активно применяемую в регионах присутствия "Т Плюс": "Форма концессии позволяет финансировать процесс развития сетей. Это правильный шаг, благодаря которому инвестор вкладывает средства в муниципальные сети, и эти вложения потом вернутся обратно в форме повышения качества услуг и высокой собираемости платежей".

Тренд на передачу муниципального теплосетевого комплекса в концессию активно поддерживают пермские энергетики "Т Плюс", сообщил журналистам директор Пермского филиала "Т Плюс" Антон Трифонов. По его словам, "Т Плюс" и ООО "ПСК" несут ответственность за высокий уровень качества теплоснабжения во всей краевой столице. Для выполнения этой задачи недостаточно грамотного содержания собственных активов, важен контроль над качеством обслуживания сетей, находящихся в ведении других эксплуатантов. Именно поэтому ООО "ПСК", являющаяся единой теплоснабжающей организации (ЕТО) г. Перми, в порядке частной инициативы вышла с предложением о заключении концессионного соглашения с муниципалитетом.

Сейчас на рассмотрении в Пермской гордуме находится предложение ЕТО г. Перми ООО "ПСК" о заключении концессионного соглашения по котельным, ЦТП и тепловым сетям ПМУП "ГКТХ" и МКУ "СОИИ", включая муниципальное имущество, арендуемое ООО "ПСК".

"Наша цель – эффективная эксплуатацию комплекса оборудования и тепловых сетей. Сейчас этому препятствуют высокая изношенность теплопроводов, устаревшие котельные, наличие бесхозных и транзитных сетей. В рамках концессии будет реализован комплекс мер по переводу муниципальных угольных и мазутных котельных на природный газ, автоматизации котельных и ЦТП с удаленной централизованной диспетчеризацией, перекладке более 100 км сетей с использованием современных материалов. В теплосетевую инфраструктуру Перми будут обеспечены опережающие инвестиционные вложения для повышения уровня энергоснабжения населения".

Директор Пермского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Сергей Кругляков отметил, что выполнение задачи по обеспечению пермяков теплом возможно только при ответственном подходе клиентов к выполнению своих обязанностей – полной и своевременной оплате энергоресурсов. Между тем, долги за теплоэнергию продолжают оставаться актуальной проблемой. По состоянию на 1 ноября общая задолженность клиентов перед теплоснабжающими предприятиями "Т Плюс" в Перми, Краснокамске, Березниках, Губахе и Чайковском составляет 8,75 млрд рублей. Примечательно, что более 60% всех долгов приходится на УК-посредников – 5 млрд рублей.

Одним из главных инструментов в борьбе с ростом задолженности за теплоресурсы являются прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией. Новый подход внедряется властями региона и муниципалитетами совместно с энергетиками. Сейчас в регионе 348,5 тыс. "прямых" лицевых счетов, что на 30% больше, чем в начале года. Переход на прямые платежи оправдывает себя – общая собираемость жилфонда при прямых платежах за 10 месяцев выросла до 95%. "Финальной стадией внедрения системы прямых платежей на федеральном уровне станет оздоровление рынка, очищение сферы ЖКХ от недобросовестных УК-посредников", – отметил Сергей Кругляков.

