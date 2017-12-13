ФАС: МОЭСК и "Мосэнергосбыт" нарушали закон о конкуренции при энергопроверках МСБ

Московское управление Федеральной антимонопольной службы выявило в действиях МОЭСК и "Мосэнергосбыта" злоупотребление доминирующим положением при проведении проверок систем учета электрической энергии у малого бизнеса, а также "Российских сетей вещания и оповещения", сообщается на сайте УФАС.

"Московское УФАС … по результатам рассмотрения трех антимонопольных дел, возбужденных в отношении сразу двух электроэнергетических монополистов (МОЭСК и "Мосэнергосбыт"), установило в их действиях нарушение антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением", - говорится в сообщении.

Регулятор установил, что при проведении проверок МОЭСК составляло акты о неучтенном потреблении с указанием максимально возможного объема безучетного потребления, несмотря на условия договоров энергоснабжения и законодательно установленные требования к порядку определения объема и периода такого потребления.

В свою очередь "Мосэнергосбыт", располагая всеми необходимыми сведениями для корректировки актов, выставлял потребителям счета на оплату стоимости безучетного потребления электроэнергии, значительно превышающие реальное потребление абонентов. Кроме того, "Мосэнергосбыт" вынуждал абонентов оплатить спорный объем путем введения ограничений потребления электроэнергии.

Каждый из монополистов получит предписание об устранении допущенных нарушений, а также административный штраф.

"В данных правоотношениях потребитель является слабой стороной в силу незнания законодательства в сфере электроэнергетики, чем и пользуются монополисты. Вместе с тем для предотвращения возникновения указанных рисков потребителям необходимо внимательно относиться к содержанию систем учета, в том числе в части уведомления о неисправности, замене приборов учета, не производить самовольного вмешательства в систему учета, ограничить доступ к системе учета третьих лиц, а также контролировать соблюдение процедуры проведения проверки и принимать в ней активное участие, а именно указывать в актах все замечания и возражения", - отмечают в УФАС.

Источник: ПРАЙМ