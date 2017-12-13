Крупные предприятия-должники Дагестана не спешат погашать долги за услуги по передаче электроэнергии

По данным управления правового обеспечения АО "Дагестанская сетевая компания" (входит в группу компаний "Россети") за 10 месяцев 2017 года в Арбитражный суд Дагестана подано 20 исков на сумму около 99 млн руб. Из них удовлетворено 14, еще шесть исков на общую сумму 47 млн руб. находится на рассмотрении.

В "Черный список неплательщиков" попал целый ряд крупных предприятий региона. Возглавляет антирейтинг МУП КЭС "Каспэнерго", задолженность которого по текущим платежам на 31 октября 2017 года – свыше 75,5 млн руб. Решением Арбитражного суда Дагестана от 23 октября 2015 года предприятие признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

Среди лидеров по неплатежам и ООО "Нефтехиммаш". В настоящее время долг предприятия составляет 41,5 млн руб. С апреля 2017 года ему уже не оказываются услуги по передаче электроэнергии.

Не удается взыскать задолженность и с ООО "ШПЭС-Энерго 1", лишенного с января 2016 г. статуса территориальной сетевой организации. Задолженность в 3 млн 209 тыс. руб. так и остается не погашенным. В августе 2017 г. Арбитражный суд Дагестана признал должника банкротом.

В списке неплательщиков находится и ООО "Каспэнергоресурс". Предприятие задолжало энергетикам 92,4 млн руб. еще за период с января по декабрь 2016 года.

Медленными темпами, но погашает накопившийся долг ООО "Нурэнергосервис". За 10 месяцев 2017 года предприятием выплачено более 3,5 млн руб. Осталось вернуть долг в 13 миллионов.

ОАО "Авиаагрегат" постепенно выплатило 1 млн 750 тыс. руб. – сумму почти в пять раз превышающую ту, что выплачивалась в аналогичный период прошлого года. Однако на данный момент за ним еще остается задолженность около 4 млн руб. АО "Дагестанская сетевая компания" с января 2017 года не оказывает ОАО "Авиаагрегат" услуги по передаче электроэнергии.

Большую часть образовавшейся задолженности, а это порядка 10 млн рублей, с января по октябрь 2017 года погасило ООО "УК Энергосервис-1". Осталось в разы меньше – 2 млн 631 тыс. руб.

"На сегодняшний день в производстве Арбитражного суда РД находится на рассмотрении 6 исков на 47 млн руб. за услуги по передаче электроэнергии, - комментирует ситуацию с неплатежами управляющий директор АО "Дагестанская сетевая компания" Муртазали Гитинасулов. - Это огромные деньги, которые не выплачиваются компании за оказанные ею услуги по передаче электроэнергии. А ведь транспортировка электроэнергии – сложный и затратный процесс, который требует вложений для эффективного развития отрасли. В связи с этим я призываю всех должников не затягивать со своевременной оплатой, а делать это в установленные законом сроки".