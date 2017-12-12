МОЭСК выдала мощность храму в поселке Мещерский

"Московские кабельные сети" - филиал ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") выдали мощность православному приходу храма Казанской Божией Матери в пос. Мещерском.

Столичные энергетики выполнили договор технологического присоединения и выдали обусловленную договором мощность православному приходу храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Мещерский города Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

В соответствии с договором выполнены все необходимые мероприятия. Храм получает 128 кВт по второй категории надежности. Составлен и подписан акт о разграничении границ балансовой принадлежности.

Напомним, что получить всю интересующую информацию о сроках, правилах, подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям (в том числе через интернет), а также ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг можно на портале ПАО "МОЭСК" utp.moesk.ru