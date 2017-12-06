Научно-практическая конференция НТЦ ФСК ЕЭС "Современные средства обеспечения качества электроэнергии в электрических сетях и у потребителя" завершила свою работу

Научно-технический центр Федеральной сетевой компании провел Научно-практическую конференцию "Современные средства обеспечения качества электроэнергии в электрических сетях и у потребителя" в рамках выставки "Электрические сети России", которая проходила на ВДНХ в период с 5 по 8 декабря 2017 года. Соорганизаторами мероприятия выступили Московский энергетический институт и подкомитет А3 "Высоковольтное оборудование" РНК СИГРЭ.В работе конференции приняли участие более 100 специалистов. Среди них: представители Министерства энергетики РФ, сотрудники электросетевых компаний, потребителей электроэнергии, производителей устройств для измерения, мониторинга и повышения качества электроэнергии, научных и проектных организаций. География участников включала в себя такие города как: Иркутск, Москва, Новосибирск, Пенза, Самара, Санкт-Петербург, Чебоксары, Ярославль.Модератор конференции, заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления, начальник отдела электрических режимов ПАО "ФСК ЕЭС" Роман Шамонов особо подчеркнул важность для отрасли заявленной темы мероприятия. "Основной целью конференции является переход от обсуждения "Кто виноват?" к вопросу "Что делать?" в области обеспечения нормативного качества электроэнергии в электрических сетях всех классов напряжения", — заметил Р. Шамонов. В ходе мероприятия обсуждались научно-методические, нормативно-правовые и технические аспекты повышения качества электроэнергии в сетях общего назначения и системах электроснабжения потребителей. В рамках докладов была дана оценка текущего состояния КЭ в России; проанализированы проблемы стандартизации и подтверждения соответствия КЭ; обозначен уровень влияния электроустановок потребителей и оборудования электрических сетей на КЭ; определены возможности современных систем мониторинга показателей КЭ; выявлены технические мероприятия по повышению КЭ, в том числе с применением комплексов режимной автоматики и устройств силовой электроники.По словам генерального директора АО "ЭНИН" Владимира Кононенко, в настоящее время существующий уровень качества электроэнергии перестал удовлетворять потребителей. "Уровень качества не снизился, но остался на уровне двадцатилетней давности, при увеличении потребностей крупных потребителей, — отметил в своем докладе В. Кононенко. — По нашим экспертным оценкам, из-за этого объем интегрального ущерба ежегодно исчисляется миллиардами рублей". Его слова подтверждает старший научный сотрудник ИСЭМ СО РАН Лидия Коверникова, которая оценивает размер минимального ежегодного ущерба для реального сектора экономики из-за низкого качества ЭЭ в России в 25 млрд. долларов.Говоря о последствиях от нарушений качества электроэнергии, участники конференции отмечали снижение уровня надежности энергоснабжения потребителей, увеличение потерь в электрических сетях, сокращение срока службы промышленного и электрооборудования, увеличение капитальных вложений и эксплуатационных затрат и т.п.Среди основных причин рассматриваемых на конференции проблем были названы: несоответствие параметров технологического оборудования потребителей содержащимся в ГОСТ 32144–2013 техническим требованиям по качеству электроэнергии; несовершенство нормативно-законодательной базы; не отвечающая современным технологическим реалиям система управления электросетевым комплексом, особенно вусловиях роста доли альтернативной генерации в системах централизованного электроснабжения, и распределенной генерации в изолированных районах; ухудшение технического состояния распределительного электросетевого комплекса.Решение проблем, по мнению присутствующих, находится в плоскости создания в России Единой системы обеспечения качества электрической энергии. Кроме того, сегодня для российской энергетики важно обеспечить цифровое качество электрической энергии. "Перед нашей страной поставлена задача создания цифровой экономики, для которой потребуется цифровое качество электрической энергии, другими словами качество, способное обеспечивать функционирование электронного оборудования в различных отраслях производства, торговли, образования, медицины, услуг и других сферах деятельности людей", — пояснила Л. Коверникова.Подводя итоги конференции, Р Шамонов отметил: "Широкий набор технических средств по управлению качеством электроэнергии, а также практический опыт их внедрения, представленные в докладах участников, позволяют рассчитывать на существенный прогресс в решении задачи обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей России уже в ближайшее время".Выводы участников конференции по результатам работы:· В большинстве энергосистем России имеют место регулярные нарушения нормативных требований к показателям КЭ, установленных в ГОСТ 32144–2013. Наибольшее количество претензий со стороны потребителей связано с отклонениями и провалами напряжения.· Необходима разработка и утверждение технического регламента на электрическую энергию обязательного применения, устанавливающего требования к КЭ, с разделением ответственности между электросетевыми компаниями и потребителями по поддержанию КЭ в точках общего присоединения. Кроме этого, должны быть утверждены формы подтверждения соответствия этим требованиям.· Важно разработать и утвердить методику определения ущерба потребителей и электросетевых компаний вследствие нарушений требований к КЭ.· Существующие средства измерения КЭ предоставляют широкие возможности для построения систем автоматизированного управления КЭ в электрических сетях.· Повсеместное применение потребителями, а также в электрических сетях автоматических и информационных систем управления приводит к возрастанию требований к КЭ, в результате чего, их уровень значительно превосходит действующий ГОСТ 32144–2013.· Появление термина "цифровое КЭ" обусловлено необходимостью нормирования таких показателей, как провалы и прерывания напряжения, в том числе в части допустимого числа подобных событий в год.· На рынке электротехнической продукции преимущественно представлены технические средства повышения КЭ для применения в электрических сетях низкого напряжения. Состав массово производимых технических средств обеспечения КЭ для сетей среднего и высокого напряжения ограничивается средствами регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, не позволяющих обеспечить выполнение требований по всем показателям КЭ.· Существующие технические средства обеспечения КЭ в электрических сетях среднего и высокого напряжения по показателям несинусоидальности и несимметрии напряжений, по провалам и прерываниям напряжений проектируются и устанавливаются по индивидуальным заказам от потребителей и электросетевых компаний, что обуславливает их высокую стоимость.· Для улучшения технических характеристик и снижения стоимости средств обеспечения КЭ перспективным направлением их развития является разработка.унифицированных модульных устройств пофазного регулирования параметров режима на основе силовой электроники с возможностью накопления электроэнергии.· Развитие локальных средств обеспечения КЭ должно сопровождаться развитием многоуровневых автоматических систем управления параметрами режима в электрических сетях среднего и низкого напряжения.· Несмотря на имевшие место в течение 2000-х - 2010-х годов значительные успехи в оснащении парка трансформаторов ПС электросетевых компаний современными, надежными устройствами РПН, их регулярное применение для оптимизации уровней напряжения, а также автоматизация такого применения, оставляют желать лучшего.· В целях координации разрозненных в настоящее время инициатив отдельных организаций электроэнергетики и промышленных предприятий в организации системного подхода в нормализации КЭ на всей территории РФ считать целесообразным создание под эгидой Минэнерго и Минпромторга РФ Совета по качеству электроэнергии.· В целях формирования технической политики РФ в области обеспечения КЭ, а также управления КЭ считать целесообразным начать подготовительную работу по организации в РФ подкомитетов СИГРЭ, МИРЭС и МЭК по КЭ с перспективой организации соответствующих органах международных организациях.