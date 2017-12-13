"Самарские распределительные сети" открывают двери для студентов СамГТУ

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" прошел день открытых дверей для студентов-первокурсников электротехнического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Ребята познакомились с работой сетевой компании и посетили подстанцию 110/6 кВ "Заводская-1".

Энергетики рассказали первокурсникам о том, как устроена электроэнергетическая отрасль, как строится работа "Самарских распределительных сетей", какие масштабные проекты были реализованы в последнее время и какие задачи стоят перед компанией сейчас. В частности, студенты узнали о подготовке электросетевого хозяйства филиала к будущему Чемпионату мира по футболу, реализации ремонтной и инвестиционной программ, техническом обслуживании и работе энергетика от наряда-допуска до ввода оборудования в работу. Отдельно спикеры остановились на соблюдении правил охраны труда и профилактике производственного травматизма в филиале.

После рассказа – экскурсия на подстанцию 110/6 кВ "Заводская-1". В текущем году на ней был выполнен ремонт оборудования и благоустроена территория. Энергию подстанции получает Советский район г.о. Самара и такие крупные потребители, как хладокомбинат "Самара-Айс", молочный комбинат "Самаралакто", "Самарский жиркомбинат" и другие. Будущие энергетики впервые побывали на подстанции, поэтому экскурсия вызвала у ребят живой интерес – они задавали много вопросов, активно интересовались техническими подробностями и особенностями устройства энергосистемы.

Подобные мероприятия проходят в "Самарских распределительных сетях" на постоянной основе. Это помогает студентам познакомиться с профессией, узнать о работе электросетевого комплекса изнутри и понять, как работает то или иное оборудование.