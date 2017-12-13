 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Системные операторы Болгарии и Македонии подписали соглашение о скоординированном распределении пропускной способности трансграничного сечения между энергосистемами двух стран

Системные операторы Болгарии и Македонии подписали соглашение о скоординированном распределении пропускной способности трансграничного сечения между энергосистемами двух стран

13 декабря 2017, 14:28
Рубрика: В мире
Метки: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Обсудить на форуме

298 просмотров

Системные операторы Болгарии ЕСО и Македонии MEPSO подписали соглашение о проведении совместных аукционов по распределению пропускной способности трансграничного сечения на болгарско-македонской границе в 2018 г.

Соглашение на основе согласованных системными операторами и одобренных национальными отраслевыми регуляторами правил распределения пропускной способности регламентирует условия проведения совместных торговых процедур на следующий календарный год с использованием общей торговой платформы. Ранее каждый из системных операторов обеспечивал распределение 50% пропускной способности трансграничного сечения в соответствии с национальными правилами.

Распределение доступной для торговли электроэнергией годовой и месячной пропускной способности болгарско-македонского трансграничного сечения среди участников национальных энергорынков будет осуществляться на торгах, организованных MEPSO. Невостребованные годовой и месячные объемы пропускной способности будут затем распределяться на проводимом ЕСО от имени обоих системных операторов внутрисуточном рынке электроэнергии в соответствии с новыми торговыми процедурами и технологиями.

Внедрение общих торговых процедур и единой платформы является одним из обязательных этапов при формировании объединенного энергорынка стран Юго- Восточной Европы.

Компания: АО "СО ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!