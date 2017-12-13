Системные операторы Болгарии и Македонии подписали соглашение о скоординированном распределении пропускной способности трансграничного сечения между энергосистемами двух стран

Системные операторы Болгарии ЕСО и Македонии MEPSO подписали соглашение о проведении совместных аукционов по распределению пропускной способности трансграничного сечения на болгарско-македонской границе в 2018 г.

Соглашение на основе согласованных системными операторами и одобренных национальными отраслевыми регуляторами правил распределения пропускной способности регламентирует условия проведения совместных торговых процедур на следующий календарный год с использованием общей торговой платформы. Ранее каждый из системных операторов обеспечивал распределение 50% пропускной способности трансграничного сечения в соответствии с национальными правилами.

Распределение доступной для торговли электроэнергией годовой и месячной пропускной способности болгарско-македонского трансграничного сечения среди участников национальных энергорынков будет осуществляться на торгах, организованных MEPSO. Невостребованные годовой и месячные объемы пропускной способности будут затем распределяться на проводимом ЕСО от имени обоих системных операторов внутрисуточном рынке электроэнергии в соответствии с новыми торговыми процедурами и технологиями.

Внедрение общих торговых процедур и единой платформы является одним из обязательных этапов при формировании объединенного энергорынка стран Юго- Восточной Европы.

