Системный оператор обеспечил режимные условия ввода в работу новой подстанции 330 кВ Солнечный дар в Ставропольском крае

Специалисты филиалов АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга" (ОДУ Юга) и "Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края" (Северокавказское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для ввода в работу новой подстанции (ПС) 330 кВ Солнечный дар в энергосистеме Ставропольского края.

9 декабря успешно завершены мероприятия комплексной программы опробования напряжением подстанции (ПС) 330 кВ Солнечный дар, а также линий электропередачи (ВЛ) 330 кВ Ставрополь – Солнечный дар и ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар.

Ввод в работу ПС 330 кВ Солнечный дар трансформаторной мощностью 80 МВА и двух линий электропередачи осуществлен в рамках реализации первого этапа инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" площадью 100 гектар. На этом этапе новые объекты электросетевой инфраструктуры позволят обеспечить электроэнергией порядка 20 гектар тепличного комплекса.

Реализация второго этапа проекта запланирована на 2020 год, когда ожидается выход комплекса на проектные мощности производства. Введенные в работу объекты электросетевой инфраструктуры после выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям второго этапа обеспечат до 150 МВт нагрузки тепличного комплекса.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в эксплуатацию новых энергообъектов специалисты ОДУ Юга и Северокавказского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, проверке выполнения технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов Ставропольской энергосистемы, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и автоматики, величин токов короткого замыкания с учетом ввода в работу новых электросетевых объектов. Проведены расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, протестированы каналы связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Северокавказского РДУ.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электрических режимов, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.