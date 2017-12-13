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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Состоялись мероприятия в рамках российско-германской Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии

Состоялись мероприятия в рамках российско-германской Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии

13 декабря 2017, 15:53
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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В Берлине состоялись мероприятия в рамках российско-германской Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии.

Ключевым событием стал круглый стол, посвященный вопросам развития возобновляемых источников энергии в РоссииоссиРрракпиапи, организованный при поддержке Минэнерго России и Министерства экономики и энергетики Германии. Ключевой целью мероприятия являлось информирование немецкого бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале и перспективах развития ВИЭ в России.

В состав делегации Минэнерго России вошли представители субъектов Российской Федерации, включая Белгородскую область и Камчатский край, а также руководство ключевых российских компаний и объединений, работающие в области ВИЭ.

Кроме того, в рамках встречи стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в области энергоэффективности и устойчивого развития городов, повышения энергоэффективности зданий, а также участие немецкой делегации в Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в 2018 году.

Компания: Министерство энергетики РФ
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