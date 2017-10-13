Состояние промышленности в октябре 2017

ИПЕМ опубликовал мониторинг состояния промышленности России по итогам октября 2017 года. По оценкам Института, продолжает наблюдаться замедление спроса в добывающих и низкотехнологичных отраслях, снижается спрос на высокотехнологичную промышленную продукцию. Драйвером роста спроса являются среднетехнологичные отрасли (металлургия, химическая промышленность), однако их влияние на общие показатели промышленности не столь велико, как у добывающих отраслей, и также существенно зависит от конъюнктуры мирового рынка.

Индекс ИПЕМ-производство в октябре замедлился по сравнению с сентябрем и вырос на 1,5% по отношению к октябрю 2016 года. За 10 месяцев индекс сохранил темп роста на уровне 1,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Темпы роста индекса ИПЕМ-спрос осенью 2017 года значительно замедлились: +1,8% к октябрю прошлого года. Аналогичная ситуация наблюдалась и месяцем ранее. За период январь-октябрь значение индекса сохраняется на очень высоком уровне: +3,1% к аналогичному периоду прошлого года (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).

Основной причиной замедления индекса ИПЕМ-спрос является снижение показателей в добывающих отраслях. Так, существенный рост добычи газа (+4,7% в сентябре, +2,8% в октябре) и угля (+8,9% и +9,9% соответственно) нивелируется снижением добычи нефти второй месяц подряд (-1,9% в сентябре, -2,4% в октябре). К основным факторам снижения добычи нефти относятся выполнение Россией обязательств в рамках соглашения между ОПЕК и независимыми производителями о сокращении добычи, а также договоренность о мониторинге экспорта нефти. В прошлом году Россия заблаговременно нарастила добычу нефти к дате фиксации обязательств по сокращению добычи в рамках соглашения с ОПЕК, чтобы иметь возможность показывать положительную динамику добычи (месяц к месяцу прошлого года) при одновременном исполнении взятых на себя ограничений в абсолютном исчислении. Сейчас этот фактор (высокая база прошлого года) определяет снижение показателей нефтяной отрасли по отношению к прошлому году.

Падение спроса в высокотехнологичных отраслях продолжается, и по итогам 10 месяцев составило -5,6% по отношению к 10 месяцам 2016 года. С другой стороны, ежемесячные темпы падения значительно замедлились. Поддержку сектору оказывают автомобилестроение и железнодорожное машиностроение: по данным Росстата, производство легковых автомобилей за январь-сентябрь 2017 года выросло на 21,4%, выпуск пассажирских вагонов – на 56,5%, а грузовых – на 72%.

На протяжении последних 4 месяцев наблюдается замедление роста спроса в низкотехнологичных отраслях в годовом исчислении. С "пикового" июня показатель замедлился на 1,4 п.п. и по итогам 10 месяцев составил +7,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Немного ускорились темпы роста спроса на продукцию среднетехнологичных отраслей: за 10 месяцев показатель составил +1,5% к январю-октябрю 2016 года. По итогам 3-х кварталов данный показатель впервые за 5 лет находится в положительной зоне прироста. Благодаря скромным показателям добывающих отраслей именно среднетехнологичные отрасли обеспечивают основной вклад в рост индекса ИПЕМ-спрос, что фиксируется впервые за всю историю расчета индексов с 2007 года.

Так, спрос на черные металлы долгое время рос только на внутреннем рынке (+3,8% с начала года), однако в последние 2 месяца значительно выросло именно экспортное направление (+3,8% в сентябре, +15,1% в октябре). Спрос на цветные металлы растет в 2017 году достаточно стабильно как на внутреннем (+18,6% за январь-октябрь), так и на внешнем рынке (+1,7%). К факторам устойчивого роста экспорта цветных металлов относится снижение предложения на мировом рынке при растущем спросе. Продолжает расти и экспортный спрос на химические и минеральные удобрения (+8,7% с начала года) и другие виды продукции химической промышленности (+5,2%).

Результаты этого месяца показывают, что российская экономика в целом и промышленность в частности продолжают существенно зависеть от мирового рынка нефти: сохранение небольшого спада в нефтяной отрасли второй месяц подряд уже начинает выражаться в замедлении общепромышленных показателей. Средне- и низкотехнологичные отрасли в основной своей массе продолжают расти, но их доля в промышленном производстве относительно невелика, а перспективы дальнейшего роста сильно зависят от экспортной конъюнктуры и валютных колебаний.

Мониторинг состояния промышленности на основе индексов ИПЕМ