Светодиодные панели ДВО Downlight: ультратонкие и яркие

В рамках работы по развитию ассортимента и улучшению потребительских свойств светодиодной светотехники Группа компаний IEK выводит на рынок обновленную линейку встраиваемых ультратонких панелей ДВО Downlight.

Теперь ассортимент панелей ДВО Downlight включает светильники с цветовой температурой 6500К, а также светильники повышенной мощности 24 Вт.

Толщина корпуса обновленных светильников значительно уменьшена и составляет:

10 мм — для моделей от 7 Вт до 18 Вт;

12 мм — для модели 24 Вт.

Корпус панелей ДВО Downlight изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, что обеспечивает эффективный теплоотвод. Выносной блок питания гарантирует отсутствие пульсаций и стабильный световой поток на протяжении всего срока службы светильника.

Панели ДВО Downlight IEK® полностью соответствуют нормам электромагнитной совместимости по стандартам IEC 61547, ЕН 55015 и IЕС 61000-3-2.

Технические характеристики встраиваемых ультратонких панелей ДВО Downlight

