Светодиодные панели ДВО Downlight: ультратонкие и яркие

13 декабря 2017, 14:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
В рамках работы по развитию ассортимента и улучшению потребительских свойств светодиодной светотехники Группа компаний IEK выводит на рынок обновленную линейку встраиваемых ультратонких панелей ДВО Downlight.
Теперь ассортимент панелей ДВО Downlight включает светильники с цветовой температурой 6500К, а также светильники повышенной мощности 24 Вт.
Толщина корпуса обновленных светильников значительно уменьшена и составляет:
Корпус панелей ДВО Downlight изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, что обеспечивает эффективный теплоотвод. Выносной блок питания гарантирует отсутствие пульсаций и стабильный световой поток на протяжении всего срока службы светильника.
Панели ДВО Downlight IEK® полностью соответствуют нормам электромагнитной совместимости по стандартам IEC 61547, ЕН 55015 и IЕС 61000-3-2.
Технические характеристики встраиваемых ультратонких панелей ДВО Downlight