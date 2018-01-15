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Новости компаний

Светодиодные панели ДВО Downlight: ультратонкие и яркие

Светодиодные панели ДВО Downlight: ультратонкие и яркие

13 декабря 2017, 14:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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В рамках работы по развитию ассортимента и улучшению потребительских свойств светодиодной светотехники Группа компаний IEK выводит на рынок обновленную линейку встраиваемых ультратонких панелей ДВО Downlight.

Теперь ассортимент панелей ДВО Downlight включает светильники с цветовой температурой 6500К, а также светильники повышенной мощности 24 Вт.
Толщина корпуса обновленных светильников значительно уменьшена и составляет:

  • 10 мм — для моделей от 7 Вт до 18 Вт;
  • 12 мм — для модели 24 Вт.

Корпус панелей ДВО Downlight изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, что обеспечивает эффективный теплоотвод. Выносной блок питания гарантирует отсутствие пульсаций и стабильный световой поток на протяжении всего срока службы светильника.

Панели ДВО Downlight IEK® полностью соответствуют нормам электромагнитной совместимости по стандартам IEC 61547, ЕН 55015 и IЕС 61000-3-2.

Технические характеристики встраиваемых ультратонких панелей ДВО Downlight

  • Номинальное напряжение, В: 230;
  • Частота сети, Гц: 50;
  • Коэффициент мощности, не менее: 0,8;
  • Коэффициент пульсации, %, не более: 5;
  • Индекс цветопередачи, не менее, Ra: 75;
  • Класс защиты светильника от поражения электрическим током: III;
  • Класс защиты драйвера: II;
  • Диапазон рабочих температур, °С: от —20 до +35.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK
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