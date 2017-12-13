Тимашевский филиал Кубаньэнерго отремонтировал 14 крупнейших питающих центров

С начала года филиал ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (входит в группу "Россети") выполнил комплексные ремонты на 14 высоковольтных подстанциях в Тимашевском, Каневском, Приморско-Ахтарском, Брюховецком и Калининском районах, находящихся в эксплуатационной зоне ответственности филиала.

Энергетики отремонтировали подстанции "Новоджерелиевская" и "Батуринская" в Брюховецком районе, "Откормбаза" и "Челбасская" в Каневском районе, "Калининская" и "Бойкопонура" в Калининском районе, "Бриньковская", "Приморско-Ахтарская", "Курчанская", "Ольгинская" в Приморско-Ахтарском районе, "Новоленинская", "Красная", "Медведовская" и "Свинокомплекс" в Тимашевском районе.

– Нами выполнен ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, выключателей, устройств релейной защиты и автоматики, произведена очистка и замена трансформаторного масла. Выполненные работы проведены в соответствии с утвержденным графиком ремонтной программы Кубаньэнерго на 2017 год и являются одним из этапов подготовки энергооборудования к прохождению периода максимальных нагрузок, – рассказал начальник службы подстанций Тимашевских электрических сетей Александр Коновский.

Отремонтированное оборудование обеспечит электроснабжение абонентов бытового и промышленного сектора, ряда социально значимых объектов, среди которых школы, больницы, объекты водоснабжения, очистные сооружения и другое.

– Технические мероприятия, выполняемые нашим персоналом, обеспечат надежную и бесперебойную подачу электроэнергии для потребителей северо-западной части Кубани, а это несколько сот тысяч человек, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев.