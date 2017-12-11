Тулэнерго повышает надежность работы электрических сетей 6-110 кВ

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" продолжается реализация комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на повышение качества эксплуатационного обслуживания электрических сетей, а также реконструкцию и модернизацию оборудования сетевого комплекса региона.



По итогам работы за 10 месяцев текущего года энергетики выполнили ряд задач, позволяющих значительно повысить надежность электрической сети 35-110 кВ и снизить затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание.

В частности, произведена замена на вакуумные 9 масляных выключателей 6-10 кВ; 3 893 изоляторов на ВЛ 35-110 кВ, 228 опорно-стержневых изоляторов и 32 шт. покрытия изоляцией токоведущих частей шинных мостов 6-10 кВ трансформаторов.

Выполнены замеры и ремонт контуров заземления опор, замена 36,6 км грозотроса и 29 вводов масляных выключателей 35-110 кВ. На площади более 580 га трасс линий электропередачи 35-110 кВ завершена расчистка от древесно-кустарниковой растительности и вырубка опасно стоящих деревьев.

В сети 6-10 кВ важным направлением повышения надежности, качества электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь стала замена 25,4 км неизолированного провода на более безопасный и защищенный СИП - самонесущий изолированный провод. На территории более 427 га произведена расчистка и расширение просек. Также энергетики заменили 17 652 изолятора и 3436 дефектных опор.

Напомним, что филиал "Тулэнерго" полностью, с превышением плановых показателей, выполнил ремонтную программу 2017 года, что является необходимым условием надежного функционирования электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей Тульской области.

