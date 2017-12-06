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Отраслевые новости: Россия

В 2018 году демэкзмен по стандартам WorldSkills сдадут 25 000 выпускников

В 2018 году демэкзмен по стандартам WorldSkills сдадут 25 000 выпускников

13 декабря 2017, 16:11
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia

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В следующем году демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills пройдет в 52 регионах страны. Независимую оценку подготовки получат более 25 000 выпускников колледжей, техникумов и вузов.

При отборе регионов учитывался опыт проведения в субъекте региональных чемпионатов, демонстрационного экзамена в 2017 году, участие в реализации проекта по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, наличие у колледжей статуса специализированных центров компетенций WorldSkills и готовность предприятий в регионе к участию в организации и проведении демэкзамена.

"Демонстрационный экзамен - это моделирование реальных производственных условий. Его задания максимально приближены к тем, которые выполняют участники национального и мирового чемпионатов WorldSkills, - отметил заместитель генерального директора Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Дмитрий Глушко. –Результаты заносятся в специальную информационную базу, к которой имеют доступ работодатели. Таким образом, через систему специальных фильтров они могут находить специалистов с нужными навыками и уровнем квалификации".

Пилотный проект по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в систему государственной итоговой аттестации стартовал в январе 2017 года. На этом экзамене студенты выполняют задания, разработанные экспертным сообществом WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов международного движения по компетенциям, соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования. С начала года свыше 14 000 студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций сдали демонстрационный экзамен по 73 компетенциям. В пилотном проекте приняли участие 26 регионов России.

Все участники демэкзамена получили доступ в электронной системе к специальному документу – Skills-паспорту, в котором зафиксированы все результаты. Skills-паспорт уже признан такими организациями, как Госкорпорация "Росатом", ООО "СТАН", ОАК, ЧТПЗ, DMG MORI и другими. В мире демонстрационной экзамен по стандартам WorldSkills признали Казахстан, Белоруссия, Индия, Китай и Новая Зеландия.

Компания: WorldSkills Russia
Эта новость часть сюжета WorldSkills
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