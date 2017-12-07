"Вологдаэнерго" завершил мероприятия по подключению гостиницы в образовательном центре "Корабелы Прионежья"

Специалисты производственного отделения "Кирилловские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") завершили необходимые мероприятия по подключению к электрическим сетям новой гостиницы в образовательном центре федерального значения "Корабелы Прионежья" в д. Щекино Вытегорского района.

Для того чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение установлена комплексная трансформаторная киосковая подстанция с двухсторонним питанием и силовым трансформатором 250 кВА.

Новая гостиница рассчитана на 40 мест. Ее строительство продолжается.

Напомним, что "Центр образования, оздоровления детей и развития туризма "Корабелы Прионежья" был создан в 2015 году по инициативе Героя России, сенатора от Вологодской области, Заместителя председателя Совета Федерации Юрия Воробьева. Его цель — создать условия по гражданско - патриотическому воспитанию, научно-техническому творчеству и образовательному туризму, развитию научно-исследовательской работы по изучению и сохранению этнокультурного наследия – деревянного судостроения Русского Севера. На территории центра есть школа, мастерские, каток, корпуса и другие инфраструктурные объекты.

