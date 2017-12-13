Выпуск еврооблигаций РусГидро признан лучшей сделкой в рублях на международном рынке в 2017 году

ПАО "РусГидро" стало победителем премии Cbonds Awards 2017 в номинации "Лучшая сделка в рублях на международном рынке".

Компания впервые стала лауреатом премии Cbonds Awards, учрежденной информационным агентством Cbonds. Победителей премии в ходе открытого голосования определяют профессиональные участники рынка. Официальное подведение итогов 2017 года и вручение наград лучшим участникам долгового рынка прошло в Санкт-Петербурге в рамках XV Российского облигационного конгресса.

РусГидро проводит системную и последовательную работу по повышению эффективности деятельности и финансовой устойчивости, включая оптимизацию долгового портфеля. Достигнутые результаты позволили укрепить финансовый профиль компании, повысить кредитные рейтинги и привлечь значительный интерес к ее ценным бумагам на международном долговом рынке, обеспечив оптимальные условия для привлечения заимствований.

Как отметил Сергей Лялин, генеральный директор Группы Cbonds: "Мы рады видеть РусГидро в числе победителей премии Cbonds Awards, которая вручается по результатам опроса участников долгового рынка. Компания "РусГидро" провела в текущем году очень качественную сделку по выпуску еврооблигаций в рублях в объеме 20 млрд. руб. Премия Cbonds Awards - это высокая оценка, главным образом, эффективной работе менеджмента РусГидро со стороны профессионального сообщества. Надеемся и дальше видеть компанию РусГидро в числе лауреатов".

В сентябре 2017 года РусГидро успешно разместило выпуск еврооблигаций на сумму 20 млрд рублей со сроком погашения в 2022 году и полугодовым купоном 8,125% годовых. Выпуску присвоены кредитные рейтинги "BB+" от S&P и Fitch, "Ba1" от Moody's и "ААА(RU)" от АКРА. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Сбербанк КИБ. Размещение и листинг еврооблигаций осуществлен на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.