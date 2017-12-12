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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

675 млн рублей оплатили должники ростовского филиала МРСК Юга за оказанные им услуги

675 млн рублей оплатили должники ростовского филиала МРСК Юга за оказанные им услуги

14 декабря 2017, 17:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО

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675 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии оплатили должники ростовского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") с января по ноябрь 2017 года по решениям судов и исполнительным листам. На рассмотрении судов остаются 25 исков на 3,2 млрд рублей (из них 781 млн рублей – штрафы за просрочку оплаты).

Накапливание миллиардной задолженности перед сетевыми компаниями в результате нарушения договорных обязательств по оплате за услуги по передаче электроэнергии является распространенным явлением среди энергосбытовых организаций и крупных потребителей.

МРСК Юга предпринимает весь комплекс предусмотренных законом мероприятий: с должниками ведется досудебная работа, разрабатываются соглашения, осуществляется активная претензионно-исковая работа, вводится режим ограничения подачи электроэнергии, направляются обращения в органы исполнительной власти.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
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