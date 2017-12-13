АО "БЭСК" награждено почетной грамотой Русского географического общества

Председатель Правления - генеральный директор АО "БЭСК" Дмитрий Шароватов награжден почетной грамотой за вклад в развитие Башкирского регионального отделения Русского географического общества (РГО). Соответствующую награду подписал председатель Башкирского отделения РГО Камиль Зиганшин. Он выразил благодарность руководителю Башкирской электросетевой компании за содействие в организации деятельности отделения, способствующей развитию туристического кластера в республике.

Основными направлениями деятельности Русского географического общества являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг, работа с молодежью. Среди первоочередных задач отделения РГО в Башкирии — популяризация въездного и внутреннего туризма в регионе.