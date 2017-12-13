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Отраслевые новости: Энергетика

Амурские электрические сети в числе российских организаций с высокой социальной эффективностью

Амурские электрические сети в числе российских организаций с высокой социальной эффективностью

14 декабря 2017, 17:38
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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Амурские электрические сети (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания") стали призерами в двух номинациях регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в 2017 году.

По итогам конкурса первое место присуждено в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы" и второе место в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы".

Амурские электрические сети в этом конкурсе принимают участие с 2015 года и всегда в числе призеров.

Конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится ежегодно с 2000 года. Его цель – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа, отмечено на сайте Министерства труда РФ.

Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.

Компания: АО "ДРСК"
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