Антон Инюцын: "Необходимо создавать новые стимулы в области энергоэффективности"

Заместитель Министра энергетики Антон Инюцын в интервью "Российской газете" рассказал о мерах по повышению энергоэффективности. По словам замминистра, в России только 12 процентов граждан считают необходимым экономить ресурсы, тогда как, например, в скандинавских странах этот показатель составляет 90-95%.

"В целом, российские компании идут в ногу со временем и вводят новые технологии по мере их появления", - отметил Антон Инюцын.

При этом он подчеркнул, что впереди очень много работы и необходимо создавать новые стимулы, чтобы добиться высоких результатов по снижению энергоемкости.

В частности, при активном участии Минэнерго России были введены требования к проектированию уличного освещения.

"Во Владимире, где за три года заменили 44 процента уличного освещения на светодиодное, сэкономили 30% электропотребления. В Москве за тот же период удалось увеличить освещенность на 40% без увеличения расходов на электроэнергию", - сказал он.

Также Антон Инюцын отметил, что Минэнерго России выступило с инициативой об использовании только энергоэффективного оборудования при реконструкции старых зданий и строительстве новых с июля 2018 года.

"Мы были инициаторами этих изменений и в качестве первоочередных мер предложили энергоэффективное освещение и индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с погодным регулированием. Это минимальные требования. И ИТП, и светодиодное освещение - это не только энергоэффективно, но и заметно повышает качество жизни", - подчеркнул заместитель Министра.