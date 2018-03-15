 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Астраханский филиала МРСК Юга успешно прошел надзорный аудит интегрированной системы менеджмента

Астраханский филиала МРСК Юга успешно прошел надзорный аудит интегрированной системы менеджмента

14 декабря 2017, 09:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

232 просмотра

Астраханский филиал ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") в ходе надзорного аудита интегрированной системы менеджмента подтвердил соответствие осуществляемой деятельности требованиям международных стандартов качества (ISO 9001:2008), экологии (ISO 14001:2004), охраны здоровья и безопасности труда (OHSAS 18001:2007).

Надзорный аудит осуществлён швейцарской компанией АО "СЖС Восток Лимитед" с 20 по 23 ноября текущего года.

Аудиторами отмечены победа ПАО "МРСК Юга", которую представляла команда астраханского филиала во Всероссийских соревнованиях по учёту электроэнергии, работа по профилактике производственного травматизма, аварийных ситуаций, сотрудничество с лабораторией робототехники Астраханского государственного технического университета, увеличение полезного отпуска и снижение потерь электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Международная сертификация является инструментом надежного партнерства и индикатором высокой социальной ответственности компании.
Для клиентов соответствие ПАО "МРСК Юга" требованиям международных стандартов - гарантия высокого качества и безопасности услуг, оказываемых компанией.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно