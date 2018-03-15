Астраханский филиала МРСК Юга успешно прошел надзорный аудит интегрированной системы менеджмента

Астраханский филиал ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") в ходе надзорного аудита интегрированной системы менеджмента подтвердил соответствие осуществляемой деятельности требованиям международных стандартов качества (ISO 9001:2008), экологии (ISO 14001:2004), охраны здоровья и безопасности труда (OHSAS 18001:2007).

Надзорный аудит осуществлён швейцарской компанией АО "СЖС Восток Лимитед" с 20 по 23 ноября текущего года.

Аудиторами отмечены победа ПАО "МРСК Юга", которую представляла команда астраханского филиала во Всероссийских соревнованиях по учёту электроэнергии, работа по профилактике производственного травматизма, аварийных ситуаций, сотрудничество с лабораторией робототехники Астраханского государственного технического университета, увеличение полезного отпуска и снижение потерь электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Международная сертификация является инструментом надежного партнерства и индикатором высокой социальной ответственности компании.

Для клиентов соответствие ПАО "МРСК Юга" требованиям международных стандартов - гарантия высокого качества и безопасности услуг, оказываемых компанией.