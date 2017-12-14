Энергетики МРСК Северного Кавказа обеспечили техприсоединение к электросетям новой школы в Назрани

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа" – "Ингушэнерго" (входит в группу компаний "Россети") в рамках договора технологического присоединения подключили к электросетям новое здание средней общеобразовательной школы на 704 ученических места в г. Назрани.

Общая площадь новостройки – 16,7 тыс. квадратных метров. Новая школа состоит из пяти блоков, в которых расположились актовый и спортивный залы, пищеблок, столовая, библиотека, читальный зал, оборудованные кабинеты физики и химии, два лифта. Во дворе отведена территория для спортивного поля и четырех спортивных площадок. Торжественная церемония открытия, приуроченная ко Дню Конституции РФ, с участием главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и заместителя председателя Правительства России Александра Хлопонина, состоялась 12 декабря.

Максимальная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств составила 0,5 МВт, источником электроснабжения стала подстанция "Назрань". Электроснабжение учебного заведения будет осуществляться по второй категории надежности. Это значит, что сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам от двух независимых распределительных устройств 10 кВ.

Для создания внешней схемы электроснабжения была построена новая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, установлены два трансформатора мощностью 630 кВА каждый, а также проложена кабельная линия 10 кВ общей протяженностью 600 метров.

Как отметил директор филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Ингушэнерго" Султан Цечоев, школа обеспечена качественным электроснабжением с возможностью резервирования.

"Мы делаем все возможное, чтобы предоставить надежное электроснабжение каждому потребителю. Однако вопросы технологического присоединения объектов социальной инфраструктуры – школ, больниц, детских садов, жилого фонда республики для компании – всегда в приоритете. Это наш вклад в развитие региона", – подчеркнул он.