Энергетики и руководство Ногайского района Дагестана обсудили текущие платежи за электроэнергию

Управляющий директор ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (входит в группу компаний "Россети") Магди Гитинов и глава Ногайского района Республики Дагестан Мухтарбий Аджеков провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы платежной дисциплины в районе, а также комплекс мер, направленных на сокращение дебиторской задолженности перед дагестанским гарантпоставщиком.

По итогам 10 месяцев потребители Ногайского района Республики Дагестан оплатили в кассы энергосбытовой компании порядка 40,3 млн рублей (103,4%). При этом дебиторская задолженность по сравнению с началом года снизилась на 1 млн 428 тысяч рублей.

Управляющий директор ПАО "ДЭСК" Магди Гитинов поблагодарил главу Ногайского района Мухтарбия Аджекова за ответственное отношение к сборам за электроэнергию и выразил надежду, что поступательная динамика района в части платежей и сокращения дебиторской задолженности сохранится и в дальнейшем.

Глава Ногайского района М. Аджеков отметил, что хороших результатов по сбору за потребленное электричество удалось добиться благодаря тесному взаимодействию с дагестанскими энергетиками. Также глава Ногайского района подчеркнул, что платежная дисциплина потребителей в течение года неоднократно становилась предметом обсуждения на организованных руководством района встречах с главами сел района.

Напомним, что Ногайский район Республики Дагестан становился победителем промежуточного этапа проводимого МРСК Северного Кавказа конкурса "Район без потерь" в сентябре текущего года.