Энергетики провели очередной рейд по отключению неплательщиков за электроэнергию в г.о. Подольск

Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") совместно с коллегами из "МосОблЕИРЦ" провели в г.о. Подольск рейд по отключению злостных неплательщиков за электроэнергию. Участники рейда отправились в деревню Северово. Здесь местные жители накопили долги по оплате электрической энергии на общую сумму более 100 тыс. рублей за период более двух месяцев оплаты.

В итоге были отключены два дома, остальные должники успели оплатить квитанции как раз до прибытия энергетиков.

Чтобы не оказаться в числе должников не забудьте с 15 по 26 декабря передать показания приборов учета электрической энергии и оплатить израсходованную электроэнергию.

Если показания электросчетчика не сообщаются в энергосбытовую компанию, стоимость электропотребления будет рассчитана по среднемесячному расходу. А это значит, что в расчет войдут периоды, когда электропотребление было максимальным, что существенно увеличит сумму в квитанции. Особенно внимательно к этому стоит отнестись, если у вас есть дачный дом, который не используется в зимний период. Если показания не передаются, придется оплачивать счета по среднему электропотреблению. А если счета оплачены не будут, подача электроэнергии должнику будет прекращена.

Передать показания электросчетчика можно не выходя из дома в личном кабинете клиента ПАО Мосэнергосбыт и ООО "МосОблЕИРЦ". Кроме того, в этот же период работает специальная телефонная линия 8-800-55-000-55, предназначенная для передачи показаний электросчетчиков в круглосуточном режиме. Передать показания прибора учета электроэнергии также можно с помощью мобильного приложения "Мосэнергосбыт".

В ходе рейда

Прибыв по первому адресу, энергетики вступили в диалог с хозяевами жилого дома, которые уже несколько месяцев не оплачивают квитанции за электричество. На вопрос участников рейда, почему нет оплат, женщина, проживающая в доме, ответить не смогла и вообще отказалась общаться с энергетиками. За задолженность свыше 14 тыс. рублей дом был отключен от электроснабжения.

Хозяин следующего дома, попавшего в список должников, пообещал оплатить долги прямо на месте. Энергетики дали ему такую возможность и мужчина свое слово сдержал – ровно через 30 минут вернулся с квитанцией об оплате задолженности, которая составляла более 35 тыс. рублей. Его примеру последовали и другие жители деревни, узнав от соседей, что энергетики проводят рейд.