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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Рязаньэнерго" признан одним из лучших предприятий отрасли

Филиал Рязаньэнерго признан одним из лучших предприятий отрасли

14 декабря 2017, 16:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО

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Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" удостоен диплома II степени в конкурсе "Лучшие предприятия и организации Рязанской области" по итогам работы в 2016 году. Награду директору предприятия Михаилу Подлягину вручил Губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Организаторами ежегодного конкурса выступают Правительство Рязанской области и Союз "Рязанская торгово-промышленная палата". Его цель - определение предприятий и организаций региона, ведущих наиболее эффективную хозяйственную деятельность, основанную на принципах прозрачности и открытости.

В 2016 году филиал в полном объеме выполнил производственную программу и планы в рамках реализации социальной политики, присоединил к своим сетям свыше 3 000 новых потребителей на общую мощность 234 МВт. Объем полезного отпуска электроэнергии в границах Рязаньэнерго за этот период составил 4136,463 млн. кВт*час.

Рязаньэнерго получает диплом конкурса в номинации "Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды" в седьмой раз. Ежегодное признание региона – это заслуга более 2000 энергетиков филиала, которые работают в 26 районах области, и хороший стимул для дальнейшего развития предприятия во всех направлениях деятельности.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"
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