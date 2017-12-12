Филиал "Рязаньэнерго" признан одним из лучших предприятий отрасли

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" удостоен диплома II степени в конкурсе "Лучшие предприятия и организации Рязанской области" по итогам работы в 2016 году. Награду директору предприятия Михаилу Подлягину вручил Губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Организаторами ежегодного конкурса выступают Правительство Рязанской области и Союз "Рязанская торгово-промышленная палата". Его цель - определение предприятий и организаций региона, ведущих наиболее эффективную хозяйственную деятельность, основанную на принципах прозрачности и открытости.

В 2016 году филиал в полном объеме выполнил производственную программу и планы в рамках реализации социальной политики, присоединил к своим сетям свыше 3 000 новых потребителей на общую мощность 234 МВт. Объем полезного отпуска электроэнергии в границах Рязаньэнерго за этот период составил 4136,463 млн. кВт*час.

Рязаньэнерго получает диплом конкурса в номинации "Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды" в седьмой раз. Ежегодное признание региона – это заслуга более 2000 энергетиков филиала, которые работают в 26 районах области, и хороший стимул для дальнейшего развития предприятия во всех направлениях деятельности.

