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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Владимирэнерго" повышает надежность электроснабжения сельских населенных пунктов восточной части Владимирской области

Филиал Владимирэнерго повышает надежность электроснабжения сельских населенных пунктов восточной части Владимирской области

14 декабря 2017, 09:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО

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Энергетики производственного отделения (ПО) "Ковровские электрические сети" филиала "Владимирэнерго" в рамках выполнения инвестиционной программы продолжают реконструкцию распределительных сетей напряжением 0,4-10 киловольт, от которых запитаны потребители в сельских населённых пунктах Ковровского, Селивановского, Меленковского, Вязниковского, Муромского и Гороховецкого районов Владимирской области.

Так, в селе Дмитриевская Слобода и деревне Старое Ратово Муромского района, в деревнях Иватино и Архангел Меленковского района, микрорайоне Заря и деревне Погост Ковровского района, деревнях Манылово, Шаньково, Баландино, поселке Мураково, деревне Дубово Гороховецкого района, поселке Мстера, селе Барское Татарово и станции Сарыево Вязниковского района было реконструировано более 47 км воздушных линий электропередачи. Для повышения надёжности, качества электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь, голый провод на ВЛ энергетики заменили на более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод большего сечения (СИП), вместо деревянных опор установили железобетонные.

Также была произведена замена силовых трансформаторов в комплектных трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ в деревнях Ботулино, Семеновка, Сапуново, Свято, Денисово, Нововязники, Осинки, Быкасово, Пешково Гороховецкого района, городе Меленки, деревнях Тургенево, Лехтово, Коровино, Кулаки, Архангел и селе Бутылицы Меленковского района, поселках Никологоры и Мстера Вязниковского района, поселках Красная Ушна и Красная Горбатка, деревнях Угрюмово и Кочергино Селивановского района, селах Ковардицы и Панфилово Муромского района Владимирской области.

Повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей Владимирской области является приоритетной задачей филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго", и работа по данному направлению будет продолжена.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"
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