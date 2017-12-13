Филиал "Владимирэнерго" повышает надежность электроснабжения сельских населенных пунктов восточной части Владимирской области

Энергетики производственного отделения (ПО) "Ковровские электрические сети" филиала "Владимирэнерго" в рамках выполнения инвестиционной программы продолжают реконструкцию распределительных сетей напряжением 0,4-10 киловольт, от которых запитаны потребители в сельских населённых пунктах Ковровского, Селивановского, Меленковского, Вязниковского, Муромского и Гороховецкого районов Владимирской области.

Так, в селе Дмитриевская Слобода и деревне Старое Ратово Муромского района, в деревнях Иватино и Архангел Меленковского района, микрорайоне Заря и деревне Погост Ковровского района, деревнях Манылово, Шаньково, Баландино, поселке Мураково, деревне Дубово Гороховецкого района, поселке Мстера, селе Барское Татарово и станции Сарыево Вязниковского района было реконструировано более 47 км воздушных линий электропередачи. Для повышения надёжности, качества электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь, голый провод на ВЛ энергетики заменили на более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод большего сечения (СИП), вместо деревянных опор установили железобетонные.

Также была произведена замена силовых трансформаторов в комплектных трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ в деревнях Ботулино, Семеновка, Сапуново, Свято, Денисово, Нововязники, Осинки, Быкасово, Пешково Гороховецкого района, городе Меленки, деревнях Тургенево, Лехтово, Коровино, Кулаки, Архангел и селе Бутылицы Меленковского района, поселках Никологоры и Мстера Вязниковского района, поселках Красная Ушна и Красная Горбатка, деревнях Угрюмово и Кочергино Селивановского района, селах Ковардицы и Панфилово Муромского района Владимирской области.

Повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей Владимирской области является приоритетной задачей филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго", и работа по данному направлению будет продолжена.