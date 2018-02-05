HENGTONG - новый шаг к российскому рынку

Впервые о появлении на российском рынке электротехнического оборудования нового игрока – китайской компании HENGTONG специалисты отрасли и все интересующиеся развитием электротехники в Российской Федерации узнали в 2015 году из телевизионных репортажей о строительстве подводной кабельной линии из Тамани в Керчь.

С того времени минуло больше года и сегодня на Международной Специализированной Выставке "Электрические Сети России 2017" продолжается начатое знакомство с этим супергигантом кабельной промышленности. Напомним, всемирно известная компания HENGTONG состоит из 28 промышленных предприятий, объединённых единой целью – производством высококлассного кабельного оборудования. Компания HENGTONG имеет производственные базы в 10 провинциях Китая, Европе, Южной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, поставляя свою продукцию боле чем в 120 стран мира. Будучи одним из мировых лидеров в кабельной промышленности HENGTONG предоставляет клиентам кабельно-проводниковую продукцию, системные решения, услуги по монтажу и наладке. Отрадно то, что кабельно-проводниковая продукция HENGTONG соответствует мировым стандартам и отвечает современным требованиям, предъявляемых к качеству и надежности энергетического оборудования. Сегодня HENGTONG имеет собственные подразделение в российской энергетике ООО "Хэнгтонг РУС" во главе с генеральным директором Румянцевым Виктором Геннадьевичем. И уже этим летом на одной из строительных площадок Северо-Западного Федерального округа компания HENGTONG со своими партнерами ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" и ООО "Рубеж-РемCтрой" приняла участие в строительстве подводной кабельной линии по дну Ладожского озера на о. Коневец. Все это стало возможным благодаря партнерам, которые поверили в то, что HENGTONG способна заниматься кропотливой работой в кругу единомышленников для реализации совместных проектов.

В свои планы на будущее руководство компании HENGTONG раскрывать не торопиться. Интерес к оборудованию огромен, и это дает уверенность в том, что заказчики будут заинтересованы не только в уникальном подводном силовом кабеле, но и в кабельной продукции для других отраслей промышленности России и стран СНГ. Об этом мы уверенны скоро станет известно в наших следующих пресс релизах.

А сегодня на 20-й Юбилейной Международной Специализированной Выставке "Электрические Сети России 2017" проходившей с 05 по 08 декабря 2017 года на ВДНХ посетители выставки имели возможность вновь повстречаться с образцами кабельной продукции HENGTONG. Многочисленные желающие смогли получить информацию о технических и конструктивных особенностях, монтаже и испытаниях кабельного оборудования из первых рук – специалистов ООО "Хэнтонг РУС" и китайских специалистов HENGTONG во главе с вице-президентом этой компании, возглавляющим завод по производству специального провода г-ном Джао.

