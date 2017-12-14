Кубаньэнерго за открытый и честный бизнес

Представители Сочинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") приняли участие в круглом столе, организованном Торгово-промышленной палатой города Сочи в рамках всероссийской акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией. Участниками мероприятия стали представители городских властей, правоохранительных и надзорных органов, бизнес-сообществ и общественных организаций.

- Коррупция – уродливое явление, которое мешает процветанию экономики, разрушает развитие общества и государственные устои. Чтобы противостоять ей сейчас, нужны современные подходы. Поэтому мы в системе ТПП применяем формат интерактивных лекций о том, что делать предпринимателям, чтобы соблюдать антикоррупционное законодательство, и о том, как вместе противостоять коррупции. Если вы еще не подписали Антикоррупционную Хартию или не разобрались в том, как соблюдать требования законодательства по противодействию коррупции – приглашаем к нам, – обратился к присутствующим председатель Торгово-промышленной палаты г. Сочи Тарас Ярош.

Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян подчеркнул, что компания в полной мере реализует требования статьи Федерального закона "О противодействии коррупции", развивает правовую культуру и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

По ито­гам ра­бо­ты круг­ло­го сто­ла и учас­тия в видеоконференции рамках Всероссийской акции по борьбе с коррупцией Сочинский филиал Кубаньэнерго получил со­от­ветс­тву­ющий сер­ти­фи­ка­т от Торгово-промышленной палаты города Сочи.– Масштабные законодательные изменения, произошедшие в регулировании антикоррупционной деятельности организаций, а также организационно-структурные изменения в электросетевом комплексе привели к необходимости создания единого стратегического документа – антикоррупционной политики ПАО "Россети" и дочерних обществ, – рассказал Эдгар Армаганян. – Эта политика отражает приверженность компании высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации на должном уровне. Кубаньэнерго является участником Антикоррупционной Хартии российского бизнеса и включено в Реестр надежных партнеров.