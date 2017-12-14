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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило мощность фондохранилищу Государственного Эрмитажа

Ленэнерго обеспечило мощность фондохранилищу Государственного Эрмитажа

14 декабря 2017, 10:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило 500 кВт дополнительной мощности комплексу зданий производственной базы и фондохранилищу Государственного Эрмитажа в Приморском районе Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция 110 кВ "Лахта".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты построили новый распределительный пункт с устройством автоматического ввода резерва 10 кВ и проложили пять кабельных линий 10 кВ.

Корпус фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице будет построен до конца 2018 года. Его разработал голландский архитектор Рем Колхас. Здание будет представлять собой 13-этажный стеклянный куб с рельефными окнами. Внутри расположатся выставочный зал, открытые фондохранилища, публичная библиотека на миллион книг, библиотека по искусству для специалистов.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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