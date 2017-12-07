Минпромторг обсудил импортозамещение с крупнейшими производственными компаниями

4 декабря 2017 года в рамках VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее" состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, в котором приняла участие Группа компаний "Специальные системы и технологии" (ГК "ССТ").

Председателем заседания выступил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он сообщил, что в настоящий момент нефтегазовая отрасль существенно снизила свою зависимость от зарубежных технологий и оборудования. За 3 года доля импорта снизилась с 60 % до 52 %, что опережает плановый показатель Минпромторга, установленный на уровне 55 %.

Одним из ключевых факторов высоких темпов импортозамещения министр назвал применение системных мер поддержки. В частности, в нефтегазовой отрасли реализуются 4 инвестиционных проекта по развертыванию выпуска специального оборудования, не имеющего ранее аналогов в России. Также в рамках программы импортозамещения 26 российских предприятий получили господдержку. В их число вошла Группа компаний "Специальные системы и технологии". Фонд развития промышленности выделил льготный займ на расширение мощностей ОКБ "Гамма" по производству проводящих пластмасс и саморегулирующихся кабелей на их основе.

В работе заседания также приняли участие Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, председатель Правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, первый вице-президент Русского географического общества, президент Государственной полярной академии Артур Чилингаров, представители органов исполнительной власти, научно-исследовательских институтов и российских компаний-производителей оборудования для ТЭК. Участники заседания обсудили совместную работу профильных министерств и предприятий по снижению зависимости российского нефтегазового комплекса от импорта оборудования, технологий и программных средств. Интересы ГК "ССТ" на заседании Межведомственной комиссии представляла Евдокия Рукавишникова, заместитель генерального директора по развитию.

Большая часть встречи была посвящена освоению шельфовых месторождений. С докладом выступил Виталий Маркелов, заместитель председателя правления ПАО "Газпром". Он рассказал о начале разработки отечественного оборудования для подводных добычных комплексов, первые опытные образцы которого планируется получить уже в 2019 году. Также на заседании были представлены предложения по импортозамещению оборудования для буровых комплексов морских платформ и обозначена острая необходимость ПАО "Газпром" в локализации технологий, необходимых для строительства комплексов по сжижению природного газа (СПГ).

Ожидается, что к 2035 году российские предприятия смогут полностью заместить зарубежные аналоги оборудования для проектов СПГ. Импортозамещение в части систем электрообогрева, важного элемента обеспечения бесперебойной работы промышленных комплексов, уже реализуется Группой компаний "Специальные системы и технологии". Реализация проекта по расширению ОКБ "Гамма" позволит увеличить выпуск саморегулирующихся кабелей, проводящих пластмасс и полимерных материалов.