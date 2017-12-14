Кабельная продукция будет проходить входной контроль на объектах строительства

Евгений Куйвашев, фото сайта Губернатора Свердловской области

Вчера, 13 декабря 2017 года, в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации состоялось итоговое заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, под председательством Дениса Мантурова. Главная часть заседания была уделена проблемам контрафакта и фальсификата кабельной продукции, распространяемых на рынке России. С докладами по данной проблематике выступили главы субъектов РФ, одновременно являющиеся руководителями региональных подразделений Государственной комиссии. Результатом заседания стало решение по дальнейшему совершенствованию государственного управления в сфере противодействия незаконному обороту кабельно-проводниковой продукции и одобрен пилотный проект по установке входного контроля на объектах капитального строительства.

Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции была создана в 2015 году Указом Президента Российской Федерации № 31 в целях совершенствования государственного управления в этой сфере. В работу Комиссии входит большой объем задач, в частности: разработка мер по противодействию незаконному обороту, профилактике и повышению эффективности их реализации; мониторинг и оценка ситуации на всей территории страны; участие в формировании и реализации государственной политики на территории субъектов РФ; координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также организация их взаимодействия с общественными объединениями и организациями.

В кабельной промышленности Государственная комиссия нашла большую поддержку со стороны проекта «Кабель без опасности». Данная инициатива объединила в себе участников отраслевого рынка для активной борьбы с производителями и распространителями незаконной продукции. Помимо многочисленных методов работы по мониторингу рынка, испытаниям изымаемой продукции, административно-правовому делопроизводству, повышению уровня добросовестности среди участников рынка и публичному распространению информации, данный проект активно сотрудничает с руководящим аппаратом Комиссии, а также с его региональными представительствами. За, без малого, 2 года своей работы, проект достиг заметных успехов. В нескольких регионах страны уже заключены соглашения о взаимодействии и ведется плановая работа в каждом из отдельных субъектов.

Высоким показателем уровня подобного сотрудничества стала совместная работа проекта с Комиссией по противодействию незаконному обороту в Томской области и администрацией субъекта. Поддержка главы Комиссии, губернатора Томской области, отразилась на скорости и реакции государственных органов в рамках громкого расследования дела ООО «Энергокабель» — организация, стоящая за этим названием, производила и распространяла на рынке опасную продукцию. Подробнее о расследовании портал RusCable.Ru писал в материале «Томский призрак или не все Энергокабели одинаково полезны».

Полученный опыт от подобных взаимодействий в сфере борьбы с контрафактом кабельной продукции, послужил одной из главных тем для докладов представителей Уральского и Приволжского федеральных округов, зачитанных в рамках итогового заседания Государственной комиссии, 13 декабря. В докладах отдельно отмечались актуальные результаты мониторинга, а также планы по дальнейшей работе комиссий.

С одним из главных докладов заседания выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в режиме видеоконференции. Он доложил о том, что региональный рынок кабельно-проводниковой продукции на данный момент терпит существенные проблемы с широким распространением фальсификата.

«Ситуация на рынке Свердловской области в целом совпадает с общероссийскими тенденциями. Применение фальсифицированной кабельной продукции является причиной возгораний, введения в эксплуатацию объектов, не соответствующих требованиям безопасности, снижения срока эксплуатации электрических сетей, причинения значительного материального ущерба. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, за 11 месяцев 2017 года более 30% всех пожаров в регионе произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов», — отметил Евгений Куйвашев.

Он выступил с предложением Минпромторгу и Государственной комиссии организовать межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой концепции, дорожной карты и методических рекомендаций для реализации пилотного проекта, по осуществлению входного контроля кабельной продукции, закупаемой на объекты капитального строительства. Согласно экспертной статистике, фальсифицированная кабельная продукция получила наибольшее распространение среди кабелей энергетического назначения, и составляет до 70% реализуемой в строительстве и потребительском рынке продукции. В связи с этим, с целью апробации перечисленных мер и подготовки конкретных проектов нормативных правовых актов, Евгений Куйвашев Заместитель предложил провести пилотный проект в наиболее заинтересованных регионах РФ, в течение 6 месяцев. В рамках этого проекта, поставщиков контрафакта, а также ответственных лиц, предполагается привлекать к административной и уголовной ответственности. Председатели Комиссии поддержали озвученные инициативы.

Пилотный проект будет осуществляться в Пермском крае, Владимирской, Новгородской и Свердловской областях, при поддержке региональных органов власти, общественных объединений и строительных организаций.

В рамках данного проекта, строительным организациям необходимо проводить предварительную документарную проверку компании-производителя и сопроводительной документации закупаемой продукции. Это включает в себя проверку фактического существования компании-производителя, указанной в сертификате; проверку сертификатов соответствия; проверку органов по сертификации и испытательной лаборатории. О выявленных нарушениях будет сообщаться Комиссиям в субъектах РФ, которые, в свою очередь, оперативно скоординируют все контрольно-надзорные органы для всесторонней и полной проверки организации-нарушителя.

Государственная комиссия постановила региональным отделениям, совместно с отраслевыми ассоциациями и органами контроля, подготовить методические рекомендации по проведению пилотного проекта и обеспечить его осуществление в течение 6 месяцев, после утверждения рекомендаций.

Это событие является новой ступенью во взаимодействии государственных органов и отраслевых организаций, в рамках борьбы с недобросовестными участниками рынка кабельной продукции. Положительные итоги проекта могут обеспечить дальнейшее развитие методов противодействия и профилактики незаконного оборота продукции.

Владимир Кашкин, координатор проекта «Кабель без опасности», принявшего участие в большой работе, которая предшествовала результатам итогового заседания, рассказал порталу RusCable.Ru о дальнейших планах, перспективах и ожидаемом исходе пилотного проекта для всей кабельной промышленности.

— Рассмотрение Государственной комиссией важнейшего вопроса для кабельной отрасли — это заслуга всех участников проекта «Кабель без опасности». Мы планомерно, с 2015 года взаимодействовали с региональными комиссиями по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В этом году нами были заключены соглашения и подготовлены их проекты с администрациями Краснодарского и Пермского краев, в Чувашской Республике, в Томской, Владимирской, Самарской областях. Взаимодействуем с Московской областью, большой интерес видим со стороны администраций Республики Крым, Мордовии. Таким образом мы сумели не только привлечь внимание к имеющейся проблеме на государственном уровне, но и совместно выработать конкретные решения. Конечно, огромная заслуга в этом принадлежит нашим заводам-производителям, которые с начала 2017 года масштабируют алгоритмы проекта в регионах присутствия, что в итоге и послужило основанием инициирования со стороны губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. пилотного проекта по входному контролю на объектах строительного комплекса.

Нам предстоит проделать значительный объем работы по формированию положений пилотного проекта, разработать алгоритмы его реализации, выстроить взаимодействие с органами власти и представителями строительной отрасли, а самое главное реализовать его. Это большой и новый опыт как для «Кабеля без опасности», так и для всех участников пилотного проекта. Задача крайне ответственная, ведь от результатов пилотного проекта будет зависеть внесение изменений в законодательство, и в целом наведения порядка в этом сегменте рынка. Что также важно – в дальнейшем наш опыт может быть тиражирован в других отраслях, страдающих от засилья фальсификата.

Реализация пилотного проекта будет осуществляться на территории нескольких субъектов РФ. При этом он сам по себе открытый и к нему смогут присоединиться и другие регионы. В совокупности это должно дать кумулятивный эффект, ведь недобросовестные производители, использующие, в том, числе сертификаты соответствия на продукцию оформленные с нарушениями, будут отведены от участия в конкурсах на строительном комплексе. Таким образом, такие истории, как с выявленными нами заводами –«фантомами» а-ля «Вэллкаб» из Владимирской области и «Энергокабель» из Томска, будут завершаться сразу на этапе подготовки конкурсной документации, вход на стройки им будет закрыт. Учитывая, что у нас сейчас в разработке находятся еще несколько таких симуляторов-«заводов», это гарантировано обезопасит потребителей от фальсифицированной и контрафактной кабельной продукции. Так что приглашаем все заинтересованные стороны к совместной работе!