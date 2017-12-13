Молодые лидеры энергетики ответили на вопросы Всероссийской лабораторной

13 декабря 2017 года в рамках образовательного форума "Школа лидеров энергетики" прошла Всероссийская лабораторная − международная просветительская акция, призванная объяснить в популярной форме устройство окружающего мира и принципы работы технологий.

Участники Школы лидеров энергетики на 60 минут превратились в лаборантов и, отвечая на задания и вопросы викторины, проверили свою картину мира с точки зрения естественно-научных и инженерно-технических знаний.

Специальным гостем – "завлабом" Школы лидеров энергетики стал Алексей Иванченко, руководитель лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, инженер − конструктор, телеведущий, постановщик шоу в жанре Sciencetainment.

Алексей Иванченко вместе с участниками разобрал варианты ответов на викторину и обсудил проблемы современной науки. "Любую информацию не принимайте на веру, считайте, проверяйте, и среди вас точно появится нобелевский лауреат", − напутствовал он молодых лидеров энергетики. Завершилась викторина интерактивным научным шоу, показавшим работу физических и химических законов на примере эффектных опытов и экспериментов.

"Я впервые принимал участие в таком формате, очень эффектно и познавательно! Тебе кажется, что на многие вопросы ты знаешь ответы, и тут выясняется, что всю сознательную жизнь был неправ, и ответ совершенно другой", − говорит Глеб Нестеренко, магистрант Новосибирского государственного технического университета, победитель V Международного инженерного чемпионата CASE-IN.

Напомним, Школа лидеров энергетики − заключительное событие для победителей мероприятий в рамках плана совместной работы ПАО "ФСК ЕЭС" и АО "СО ЕЭС" на базе мероприятий молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО "СО ЕЭС" в 2017 году. Тема Школы: "Инновационные направления развития электроэнергетики".

На протяжении года более 5000 студентов электроэнергетических и электротехнических специальностей ведущих технических вузов России, а также стран ближнего зарубежья приняли участие в мероприятиях программы, которая включает в себя инженерные чемпионаты, конференции, олимпиады, конкурсы и викторины. По итогам состоявшихся мероприятий было определено 50 победителей. Именно они стали участниками заключительного проекта сезона – Школы лидеров энергетики.

Справочно:

"Всероссийская лабораторная" – это акция-викторина в рамках Международного научно-популярного проекта с соответствующим названием. Проходит 1 раз в год как массовое событие на разных площадках страны, а также регулярно в рамках разнообразных образовательных и обучающих мероприятий.

﻿