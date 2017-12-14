Московское РДУ начало осуществлять дистанционное телеуправление оборудованием подстанций 220 кВ Абрамово и Горьковская

Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области" (Московское РДУ) совместно с АО "ОЭК" организовали и успешно провели комплексные испытания дистанционного управления (телеуправления) коммутационным оборудованием подстанций (ПС) 220 кВ Абрамово и Горьковская из диспетчерского центра Московского РДУ и центра управления сетями (ЦУС) АО "ОЭК".

Целью реализации данных проектов по организации телеуправления оборудованием подстанций из диспетчерского центра АО "СО ЕЭС" является сокращение времени производства оперативных переключений и повышение качества управления электроэнергетическим режимом энергосистемы за счет повышения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети.

Для осуществления проекта в энергосистеме г. Москвы и Московской области были отобраны ПС 220 кВ Абрамово и ПС 220 кВ Горьковская, на которых установлено современное оборудование и средства автоматизации, позволяющие реализовать функцию дистанционного управления оборудованием этих объектов.

Для реализации возможности телеуправления коммутационным оборудованием с подстанций 220 кВ Абрамово и Горьковская организована передача дополнительной телеметрической информации в диспетчерский центр Московского РДУ, внесены изменения в конфигурацию и программное обеспечение автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, выполнены все необходимые операции по настройке оперативно-информационного комплекса (ОИК) Московского РДУ. Также проведены мероприятия по обеспечению информационной безопасности, разработаны типовые программы переключений для ЛЭП с использованием телеуправления, внесены необходимые изменения в организационно-штатную и техническую документацию, проведены тренировки для отработки навыков телеуправления у диспетчерского персонала Московского РДУ.

Во время испытаний из ОИК Московского РДУ посредством телеуправления отдавались команды на включение и отключение коммутационных аппаратов 220 кВ ПС 220 кВ Абрамово, ПС 220 кВ Горьковская, которые были успешно реализованы.

После завершения испытаний системы телеуправления диспетчерский персонал Филиала АО "СО ЕЭС" Московского РДУ с 8 декабря 2017 года приступил к выполнению функции дистанционного телеуправления оборудованием подстанций 220 кВ Абрамово и Горьковская.