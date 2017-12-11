Продукция ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" – в числе лучших товаров России

30 ноября в Мордовии подвели итоги Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России" и республиканского конкурса "Лучшие товары Мордовии". ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" стало лауреатом обоих конкурсов, в номинации "продукция производственно-технического назначения" лучшим признан силовой огнестойкий кабель, не распространяющий горение.

Заместитель Председателя Правительства - министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии А.И.Седов, вручая заслуженные награды, отметил: "Уже сейчас видно, что предприятия республики конкурируют даже не с соседними регионами, а с западными производителями, которые борются за отечественного покупателя. До 80% продукции Мордовии продается за ее пределами, и руководством республики поставлена задача наращивать экспортный потенциал.

В этот же день награды были вручены и некоторым работникам предприятий-победителей, так начальник научно-исследовательской лаборатории по инновационной деятельности Евгений Французов получил персональную награду – почетный знак "Отличник качества".