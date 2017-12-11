 
Подписаться на новости
Новости компаний

Продукция ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" – в числе лучших товаров России

Продукция ООО ЭМ-КАБЕЛЬ – в числе лучших товаров России

14 декабря 2017, 09:04
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ

Обсудить на форуме

140 просмотров

ЭМ-КАБЕЛЬ

ЭМ-КАБЕЛЬ

ЭМ-КАБЕЛЬ

30 ноября в Мордовии подвели итоги Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России" и республиканского конкурса "Лучшие товары Мордовии". ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" стало лауреатом обоих конкурсов, в номинации "продукция производственно-технического назначения" лучшим признан силовой огнестойкий кабель, не распространяющий горение.

Заместитель Председателя Правительства - министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии А.И.Седов, вручая заслуженные награды, отметил: "Уже сейчас видно, что предприятия республики конкурируют даже не с соседними регионами, а с западными производителями, которые борются за отечественного покупателя. До 80% продукции Мордовии продается за ее пределами, и руководством республики поставлена задача наращивать экспортный потенциал.

В этот же день награды были вручены и некоторым работникам предприятий-победителей, так начальник научно-исследовательской лаборатории по инновационной деятельности Евгений Французов получил персональную награду – почетный знак "Отличник качества".

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!