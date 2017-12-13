Проекту АО "НТЦ ФСК ЕЭС" "Энергоэффективная подстанция" присвоен статус национального

На заседании рабочей группы по отбору национальных проектов по внедрению инновационных технологий и современных материалов в энергетике под председательством Первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя председателя рабочей группы Алексея Текслера, был рассмотрен проект "Энергоэффективная подстанция". Проект является результатом многолетней совместной работы ПАО "ФСК ЕЭС", АО "НТЦ ФСК ЕЭС" и АО "НИЦЭ"в области повышения энергетической эффективности электрических подстанций.

Презентацию проекта проводил заместитель генерального директора АО "НТЦ ФСК ЕЭС" Тимофей Рябин. Поддержку и заинтересованность в проекте выразили ПАО "Россети", ГК "Росатом", ПАО "РусГидро", АО "Электрозавод". По результатам обсуждения на заседании рабочей группы было принято решение о присвоении проекту статуса национального.

Целью проекта является разработка и применение на подстанциях ПАО "ФСК ЕЭС" комплексных инновационных технологий энергосбережения, которые позволят сократить расход электроэнергии на собственные нужды подстанций до 2 раз. Привлечение производителей электротехнического оборудования позволит повысить уровень энергетической эффективности закупаемого оборудования. Кроме того, в рамках проекта будут разработаны нормативные и технические документы, стимулирующие применение энергосберегающих технологий на электрических подстанциях.