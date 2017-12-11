"Саратовские распределительные сети" реконструировали диспетчерский щит

В Северном производственном отделении филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Саратовские РС" введена в эксплуатацию новая система коллективного отображения информации (мозаичный диспетчерский щит). Оборудование, предназначенное для осуществления контроля за эксплуатационным состоянием и режимами работы оборудования подстанций, ЛЭП, обладает широкими техническими возможностями.

На диспетчерском щите представлены активные элементы автоматизированного рабочего места программного комплекса "Систел". Светодиодная индикация показывает состояние контролируемого оборудования. При этом количество активных элементов увеличилось в десятки раз за счет отображения разъединителей и заземляющих ножей. Дополнительно для контроля за режимом работы сети 35-110 кВ установлены цифровые индикаторы уровня напряжения на шинах подстанций, а также нагрузки на силовых трансформаторах и на отходящих присоединениях 6-110 кВ Северного ПО.

В дальнейшем с автоматизированного рабочего места диспетчера ОДС возможна организация телеуправления оборудованием. Это позволит оперативно реагировать на любые изменения в схеме электросети, и в том числе при возникновении внештатной ситуации в работе оборудования и ВЛ (ЛЭП).