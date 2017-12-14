Состоялось заседание Российско-Пакистанской рабочей группы по энергетике

Эволюция материалов неизбежна и бесконечна
14 декабря 2017, 16:24
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Под сопредседательством статс-секретаря - заместителя Министра энергетики Российской Федерации Юрия Сентюрина и Первого заместителя Министра энергетики Исламской Республики Пакистан Юсафа Насима Кхокара состоялось заседание Российско-Пакистанской Рабочей группы в области энергетики.
В рамках мероприятия стороны провели переговоры по вопросам сотрудничества в сфере разведки,добычи и переработки нефти и газа, поставок оборудования для предприятий энергетического сектора, а также модернизации существующих и строительства новых электростанций. По итогам Рабочей группы подписан протокол.