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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Состоялось заседание Российско-Пакистанской рабочей группы по энергетике

Состоялось заседание Российско-Пакистанской рабочей группы по энергетике

14 декабря 2017, 16:24
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Под сопредседательством статс-секретаря - заместителя Министра энергетики Российской Федерации Юрия Сентюрина и Первого заместителя Министра энергетики Исламской Республики Пакистан Юсафа Насима Кхокара состоялось заседание Российско-Пакистанской Рабочей группы в области энергетики.

В рамках мероприятия стороны провели переговоры по вопросам сотрудничества в сфере разведки,добычи и переработки нефти и газа, поставок оборудования для предприятий энергетического сектора, а также модернизации существующих и строительства новых электростанций. По итогам Рабочей группы подписан протокол.

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