Сотрудники Тамбовэнерго проводят занятия по электробезопасности в преддверии новогодних каникул

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" в преддверии новогодних каникул продолжают проводить уроки по электробезопасности для детей и подростков в общеобразовательных учреждениях Тамбовской области. Очередное занятие прошло в Новоникольской школе Мичуринского района. Его участниками стали более 50 ребят.

Энергетики рассказали школьникам об основных правилах электробезопасности, о значении установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, продемонстрировали приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. Закрепить полученные знания ребятам помогли тематические видеоролики, а также конкурсы и викторины. По окончании уроков участникам вручались специализированные брошюры и плакаты.

Уроки электробезопасности – одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах МРСК Центра. До конца года работники Тамбовэнерго проведут еще порядка пяти тематических занятий в школах Тамбовской области.