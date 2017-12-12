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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники Тамбовэнерго проводят занятия по электробезопасности в преддверии новогодних каникул

Сотрудники Тамбовэнерго проводят занятия по электробезопасности в преддверии новогодних каникул

14 декабря 2017, 11:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО

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Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" в преддверии новогодних каникул продолжают проводить уроки по электробезопасности для детей и подростков в общеобразовательных учреждениях Тамбовской области. Очередное занятие прошло в Новоникольской школе Мичуринского района. Его участниками стали более 50 ребят.

Энергетики рассказали школьникам об основных правилах электробезопасности, о значении установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, продемонстрировали приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. Закрепить полученные знания ребятам помогли тематические видеоролики, а также конкурсы и викторины. По окончании уроков участникам вручались специализированные брошюры и плакаты.

Уроки электробезопасности – одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах МРСК Центра. До конца года работники Тамбовэнерго проведут еще порядка пяти тематических занятий в школах Тамбовской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
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