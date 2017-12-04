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Отраслевые новости: Россия

Строители Крымского моста соединят автомобильными пролётами два берега к концу года

Строители Крымского моста соединят автомобильными пролётами два берега к концу года

14 декабря 2017, 16:33
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014

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Завершена сборка пролетов автодорожной части Крымского моста на втором морском участке строительства – между островом Тузла и фарватером. Строителям осталось завершить сборку пролетов на последнем морском участке – от фарватера до керченского берега. Эти работы будут выполнены в последних числах декабря 2017 года.

Первыми к арке подошли пролеты, по которым впоследствии будет идти движение из Крыма в Тамань. В течение ближайших суток завершится надвижка второй оси - пролётов, по которым движение автомобилей пойдёт из Тамани в Крым.

В целом "нить" металлоконструкций длиной более 2 км и общей массой около 20 тысяч тонн протянута на этом участке между 33 опорами.

Сооружение мостовых пролетов здесь велось с февраля 2017 года методом продольной надвижки. На суше проводилось укрупнение сегментов пролета, затем строители двигали его в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов. Следом на стенде укрупнялся очередной пролет, и вновь проводилась операция по движению "нити" в сторону фарватера. И так делалось до тех пор, пока пролет, который первым вышел в море, не оказался в своем проектном положении – непосредственно у фарватера. Здесь он примыкает к арке. Работа выполнялась с помощью грузоподъемного, гидравлического и сварочного оборудования.

Всего на объекте строительства четыре морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность – более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. Сооружение пролетов на трёх из четырёх морских участков завершены, как и на сухопутных участках моста.

Компания: Сайт строительства Крымского моста
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